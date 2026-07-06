OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқда

·26·Техно
OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқда

Бир пайтлар "флагманлар қотили" сифатида танилган OnePlus компанияси Европа бозорида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Сўнгги вақтларда Европа Иттифоқи мамлакатларидаги қурилма эгалари кафолатли хизмат кўрсатиш сифати кескин ёмонлашгани ва сервис марказлари ўз мажбуриятларини бажармаётганидан оммавий равишда шикоят қила бошладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit форумидаги кўплаб хабарларга кўра, фойдаланувчилар ҳатто Европа истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш марказига (ЭКК) мурожаат қилишга мажбур бўлишмоқда. Вазият шунчалик жиддийлашганки, кўпчилик OnePlus брендининг минтақадаги келажагига шубҳа билан қарай бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания бузилган қурилмаларни таъмирлаш ўрнига турли баҳоналар билан рад жавобини бермоқда.

Кафолат ўрнига ваучер: Муаммо нимада?

Фойдаланувчилардан бири OnePlus Будс 2 қулоқчинларини кафолат бўйича таъмирлашга топширганида, компания ушбу моделнинг "ҳаётий сикли якунланаётгани" сабабли уни таъмирлаш ёки алмаштириш имконсизлигини маълум қилган. Бунинг ўрнига мижозга расмий дўкондан харид қилиш учун 199 евролик ваучер таклиф этилган. Шунга ўхшаш ҳолат СуперВООК қувватлаш қурилмаси билан ҳам содир бўлган — фойдаланувчига таъмирлаш ўрнига 100 евролик купон берилган.

Бироқ, бу ваучерлардан фойдаланиш деярли имконсиз бўлиб чиқмоқда. Мижозларнинг таъкидлашича, OnePlus онлайн дўконларида кўплаб товарлар сотувда мавжуд эмас, борлари эса чегирма билан сотилаётгани сабабли купонларни қўллаб бўлмайди. Бу эса истеъмолчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда, чунки улар амалда кафолат ҳуқуқидан маҳрум бўлишмоқда.

Бренднинг келажаги сўроқ остида

Таҳлилчилар ва фойдаланувчилар ушбу муаммоларни OnePlus брендининг Европадан босқичма-босқич чиқиб кетиш ҳаракати сифатида баҳолашмоқда. Бунга бир қанча билвосита белгилар ишора қилмоқда:

  • Маҳсулотлар ассортиментининг кескин қисқариши;
  • Кафолат хизматидаги тизимли муаммолар;
  • Дастурий таъминотнинг ягона КолорОС платформасига ўтказилиши;
  • АҚШ ва Буюк Британия бозорларида ҳам товар танқислиги кузатилаётгани.
Ўзбекистон бозорида OnePlus қурилмалари расмий эмас, балки асосан "кулранг" импорт орқали кириб келишини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги бундай ўзгаришлар маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам эҳтиёткорлик сигналидир. Агар компания Европа каби йирик бозорда сервис хизматини тўхтатса, бу бутун дунё бўйлаб эҳтиёт қисмлар танқислигига олиб келиши мумкин.

Ҳозирча OnePlus раҳбарияти ушбу вазият бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Шу билан бирга, хитойлик инсайдерлар компания янги моделлар устида ишлаётганини айтишмоқда. Бироқ, технологик гигантнинг Европадаги стратегияси ва мижозлар олдидаги мажбуриятлари ҳозирда катта сўроқ остида қолмоқда.

OnePlusТехнологияЕвропаСмартфонКафолат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиApple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиБугун, 21:30Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаReddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаБугун, 20:29Microsoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилдиMicrosoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилдиБугун, 20:21Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаWindows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаБугун, 19:59Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиКанада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиБугун, 19:52Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаSamsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаБугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги