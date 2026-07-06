OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқда
Бир пайтлар "флагманлар қотили" сифатида танилган OnePlus компанияси Европа бозорида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Сўнгги вақтларда Европа Иттифоқи мамлакатларидаги қурилма эгалари кафолатли хизмат кўрсатиш сифати кескин ёмонлашгани ва сервис марказлари ўз мажбуриятларини бажармаётганидан оммавий равишда шикоят қила бошладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit форумидаги кўплаб хабарларга кўра, фойдаланувчилар ҳатто Европа истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш марказига (ЭКК) мурожаат қилишга мажбур бўлишмоқда. Вазият шунчалик жиддийлашганки, кўпчилик OnePlus брендининг минтақадаги келажагига шубҳа билан қарай бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания бузилган қурилмаларни таъмирлаш ўрнига турли баҳоналар билан рад жавобини бермоқда.
Кафолат ўрнига ваучер: Муаммо нимада?Фойдаланувчилардан бири OnePlus Будс 2 қулоқчинларини кафолат бўйича таъмирлашга топширганида, компания ушбу моделнинг "ҳаётий сикли якунланаётгани" сабабли уни таъмирлаш ёки алмаштириш имконсизлигини маълум қилган. Бунинг ўрнига мижозга расмий дўкондан харид қилиш учун 199 евролик ваучер таклиф этилган. Шунга ўхшаш ҳолат СуперВООК қувватлаш қурилмаси билан ҳам содир бўлган — фойдаланувчига таъмирлаш ўрнига 100 евролик купон берилган.
Бироқ, бу ваучерлардан фойдаланиш деярли имконсиз бўлиб чиқмоқда. Мижозларнинг таъкидлашича, OnePlus онлайн дўконларида кўплаб товарлар сотувда мавжуд эмас, борлари эса чегирма билан сотилаётгани сабабли купонларни қўллаб бўлмайди. Бу эса истеъмолчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда, чунки улар амалда кафолат ҳуқуқидан маҳрум бўлишмоқда.
Бренднинг келажаги сўроқ остидаТаҳлилчилар ва фойдаланувчилар ушбу муаммоларни OnePlus брендининг Европадан босқичма-босқич чиқиб кетиш ҳаракати сифатида баҳолашмоқда. Бунга бир қанча билвосита белгилар ишора қилмоқда:
- Маҳсулотлар ассортиментининг кескин қисқариши;
- Кафолат хизматидаги тизимли муаммолар;
- Дастурий таъминотнинг ягона КолорОС платформасига ўтказилиши;
- АҚШ ва Буюк Британия бозорларида ҳам товар танқислиги кузатилаётгани.
Ҳозирча OnePlus раҳбарияти ушбу вазият бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Шу билан бирга, хитойлик инсайдерлар компания янги моделлар устида ишлаётганини айтишмоқда. Бироқ, технологик гигантнинг Европадаги стратегияси ва мижозлар олдидаги мажбуриятлари ҳозирда катта сўроқ остида қолмоқда.
…