Жанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишди

·26·Техно
Жанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишди

Жанубий Кореянинг КАИСТ институти ва АҚШнинг Станфорд Университй тадқиқотчилари инсон иштирокисиз, мустақил равишда кийиладиган инновацион роботлаштирилган кийим технологиясини намойиш этишди. Ушбу ишланма ўсимликларнинг ўсиш тамойилига асосланган бўлиб, у кийиниш жараёнини бутунлай автоматлаштириш имконини беради. Бу технология нафақат кундалик қулайлик, балки махсус соҳаларда хавфсизликни таъминлашда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технология пневматик босим ёрдамида ҳаракатланувчи юmsҳоқ ва эгилувчан «лиана» (печак) симмон конструкциялардан иборат. Тизим ишга туширилганда, кийим матоси худди деворга чирмашиб ўсувчи печак каби инсон танаси бўйлаб юқорига қараб ҳаракатланади. Тадқиқотчиларнинг сўзларига кўра, бутун бир ҳимоя костюмини кийиш учун бор-йўғи 10 сония вақт сарфланади.

Табиатдан олинган илҳом ва техник имкониятлар

Лойиҳа муаллифи Ким Нам Гюннинг таъкидлашича, ғоя кутилмаганда, у велосипедда кетаётганида ёмғир остида қолиб кетганида туғилган. Ўшанда у ҳаракатланаётган вақтда ёмғирпўшнинг ўзи кийилса қанчалик қулай бўлиши ҳақида ўйлаган. Робот-лиана кийимни ичкаридан ташқарига қараб ёйиш орқали инсон танасининг контурлари бўйлаб барқарор кўтарила олади.

Ушбу технологиянинг асосий устунлиги шундаки, у фойдаланувчидан қилт этмай туришни талаб қилмайди. Инсон ҳаракатда бўлганида ҳам робот ўз вазифасини бажараверади. Шунингдек, тизим мураккаб бошқарув алгоритмларисиз ишлайди, бу эса уни кундалик ҳаётда қўллаш учун анча содда ва ишончли қилади.

КАИСТ профессори Рю Жи-Хваннинг тушунтиришича, робот тор тирқишлар орқали ўтишга, атроф-муҳит шаклига мослашишга ва сиртнинг сирпанчиқ ёки қия эканлигидан қатъи назар ҳаракатланишга қодир. Бу хусусиятлар роботлаштирилган кийимни турли мураккаб шароитларда қўллаш имконини беради.

Қўллаш соҳалари ва истиқболлар

Тадқиқотчилар ушбу ихтиронинг бир неча асосий йўналишларини белгилаб олишган:

  • Кекса ёшли инсонлар ва имконияти чекланган шахсларга кийинишда ёрдам бериш;
  • Ярим ўтказгичлар ишлаб чиқариладиган «тоза хоналарда» ишчиларнинг стерил кийимларни тезкор кийиши;
  • Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимларининг махсус ҳимоя воситаларини қўлларсиз кийиши;
  • Ноқулай об-ҳаво шароитида спортчилар ва сайёҳлар учун қулайлик яратиш.
Ҳозирда прототип муваффақиятли синовдан ўтказилган. Келажакда ушбу технология асосида ишлаб чиқарилган кийимлар оммавий бозорга чиқиши ва инсоннинг кундалик турмуш тарзини ўзгартириши кутилмоқда. Айниқса, юқори технологияли ишлаб чиқариш жараёнларида ва тиббиёт соҳасида бундай автоматлаштирилган тизимларга талаб жуда юқори.

РобототехникаКАИСТСтанфордТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиНокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиБугун, 15:56Россияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказиладиРоссияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказиладиБугун, 14:52Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминладиИлон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминладиБугун, 14:30Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиХитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиБугун, 13:53GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиGTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиБугун, 13:28OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди