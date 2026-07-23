Flacher Friedhof im Iran sorgt für Diskussionen in sozialen Medien (Video)

Ein Video, das auf einem Friedhof im Iran aufgenommen wurde, verbreitete sich in den sozialen Medien. Es zeigt, dass die Gräber nicht wie in vielen anderen Ländern als Erdhügel oder erhöhte Grabstätten angelegt sind, sondern ebenerdig mit dem Boden abschließen.

Wie im Video zu sehen ist, sind die Graboberflächen flach gehalten, und Menschen laufen ungehindert über das Friedhofsgelände. Dieser Umstand weckte bei vielen Nutzern Interesse und führte zu verschiedenen Diskussionen.

In den Kommentaren betonten einige Beobachter, dass diese Methode die Instandhaltung und Pflege des Friedhofs erleichtere, während andere den Anblick als ungewöhnlich bewerteten, da er sich stark von den ihnen bekannten Traditionen unterscheidet.