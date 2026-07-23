Die zwei großen Legenden der Fußballwelt, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, könnten ihre letzte Weltmeisterschaft bereits hinter sich haben. Obwohl Fans davon träumen, sie noch einmal auf der großen Bühne zu sehen, glauben Experten und ehemalige Spieler, dass die Zeit ihren Tribut fordert. Insbesondere der ehemalige Verteidiger der französischen Nationalmannschaft, Mikaël Silvestre, äußerte seine Zweifel zu diesem Thema. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Goal.com schätzte Silvestre die Chancen der beiden Stars auf eine Teilnahme am Turnier 2030 als gering ein. Seiner Meinung nach sind die physischen Anforderungen des modernen Fußballs für Spieler über 40 zu hoch, auch wenn die technische Finesse erhalten bleibt. Zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft 2030 wird Cristiano Ronaldo 45 und Lionel Messi 43 Jahre alt sein.

Körperliche Verfassung und sportliches Erbe

Mikaël Silvestre begründet seine Meinung wie folgt: "Ich denke, sie sollten an ihr Erbe denken. Aus sportlicher Sicht ergibt es keinen Sinn, in diesem Alter noch spielen zu wollen. Die Anforderungen an die körperliche Fitness im Fußball sind extrem hoch und werden immer wichtiger als das technische Können. Ich erwarte nicht, sie bei der Weltmeisterschaft in vier Jahren zu sehen."

Derzeit steht Cristiano Ronaldo beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag und hat sich nicht offen über ein Karriereende geäußert. Auch der neue Trainerstab der portugiesischen Nationalmannschaft betont, dass die Türen für die legendäre Nummer 7 offen stehen und er bis zur Euro 2028 im Team bleiben könnte. Dass die Weltmeisterschaft 2030 auch in Portugal stattfindet, könnte Ronaldos Motivation steigern, doch das Alter bleibt das Haupthindernis.

Was sind die Pläne von Messi und Inter Miami?

Lionel Messi hat einen Vertrag beim US-Klub Inter Miami bis 2028. Der Stürmer, der 207 Länderspiele für die argentinische Nationalmannschaft bestritten hat, ist nach wie vor der wichtigste Anführer seines Landes. Obwohl er nach dem Sieg in Katar sein Hauptziel erreicht hat, hoffen die Fans, dass er zumindest am Turnier 2026 teilnehmen wird.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist jeder Schritt dieser beiden Stars von großem Interesse. Obwohl man in unserer nationalen Meisterschaft sieht, dass erfahrene Spieler lange aktiv bleiben, gilt die Teilnahme an hochintensiven Turnieren wie der Weltmeisterschaft nach dem 40. Lebensjahr als nahezu unmöglich. Sollten Messi oder Ronaldo 2030 auf dem Platz stehen, wäre dies ein absoluter Rekord in der Fußballgeschichte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Spieler alle möglichen Gipfel in ihrer Karriere erreicht haben. Laut Silvestre ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr "letzter Tanz" bereits beendet ist und die Fans sich nun auf die Ära der neuen Generation einstellen sollten, insbesondere auf Stars wie Erling Haaland und Kylian Mbappé.