Tourist trifft von Smartphone abgelenkt auf Bären (Video)

·10·Welt
Tourist trifft von Smartphone abgelenkt auf Bären (Video)

Auf der berühmten rumänischen Transfăgărășan-Straße kam es zu einem gefährlichen Vorfall mit einem Touristen. Ein Mann, der mit seinem Handy abgelenkt war, bemerkte überhaupt nicht, dass sich von hinten ein wilder Bär näherte.

Das Video zeigt, wie sich der Bär hinter den Touristen stellt und sogar an seinem Bein schnuppert. Als der Mann das Tier bemerkte, geriet er in Panik und lief sofort zu seinem Auto. Der Bär verfolgte ihn einige Meter weit. Zum Glück schaffte es der Tourist, das Auto zu erreichen, und der Vorfall endete ohne ernsthafte Folgen.

Ein anderer Tourist, der Zeuge des Vorfalls wurde, filmte die Momente und lud sie in den sozialen Medien hoch. Das Video erzielte in kurzer Zeit Millionen von Aufrufen und sorgte für breite Diskussionen.

Experten erinnern daran, dass wilde Bären rund um die Transfăgărășan-Straße häufig anzutreffen sind, und bitten Touristen, sie nicht zu füttern, sich ihnen nicht zu nähern und in solchen Gebieten stets vorsichtig zu sein. Sie betonen, dass von Menschen gefütterte Bären ihre Scheu vor Menschen verlieren, was zu einer Zunahme solcher gefährlichen Situationen führen kann.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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