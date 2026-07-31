Ein drastischer Wendepunkt hat in der Karriere des gefeierten ägyptischen Stürmers Mohamed Salah begonnen. Während des aktuellen Sommertransferfensters wird der Name des Spielers erneut stark mit Vertretern der Saudi Pro League in Verbindung gebracht. Zuvor war sein möglicher Wechsel zum türkischen Klub Beşiktaş gescheitert, dochsten aktuellen Berichten zufolge steht der erfahrene Angreifer kurz vor einem Wechsel zu Al-Ittihad. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Informationen der Zeitung Sabah zufolge hat sich Mohamed Salah darauf geeinigt, während der Sommer-Transferperiode einen Vertrag bei Al-Ittihad zu unterzeichnen, wobei sein Jahresgehalt voraussichtlich 25 Millionen US-Dollar betragen wird. Diese Entscheidung des Spielers gilt als nächster wichtiger Schritt in seiner sportlichen Laufbahn und dürfte die Attraktivität der nahöstlichen Meisterschaft weiter steigern.

Neue Position auf dem Platz und Kaderänderungen

Mohamed Salah, der während seiner gesamten Karriere als Rechtsaußen glänzte, wird voraussichtlich auch bei seinem neuen Verein auf seiner Lieblingsposition agieren. Der Status anderer Spieler im Kader und die taktischen Entscheidungen des Cheftrainers könnten jedoch Anpassungen bei den Aufgaben des Fußballers nach sich ziehen.

Derzeit besetzt der Franzose Moussa Diaby die rechte Außenbahn bei Al-Ittihad. Es gibt jedoch Berichte, dass die Vereinsführung plant, sich im Sommer-Transferfenster von diesem Spieler zu trennen. Sollte Diaby den Verein verlassen, wird sich Salah direkt auf dem rechten Flügel einfügen.

Die Taktik des deutschen Trainers und Salahs Rolle

Der deutsche Fachmann und Al-Ittihad-Cheftrainer Jens Wissing baut das Spiel der Mannschaft gewöhnlich auf einem 4-2-3-1-System auf. In diesem Stil spielt der Akteur hinter der einzigen Spitze eine entscheidende Rolle. Normalerweise wurde diese Position vom algerischen Nationalspieler Houssem Aouar besetzt, wobei jedoch gemunkelt wird, dass auch er das Team verlassen könnte.

Sollte Houssem Aouar Al-Ittihad verlassen, könnte Mohamed Salah die für ihn etwas ungewohnte Rolle des zentralen Spielgestalters oder hängenden Stürmers übernehmen. So oder so sorgt der Wechsel des ägyptischen Superstars nach Saudi-Arabien für großes Aufsehen in der Fußballwelt, und seine Leistungen im neuen Trikot werden im Fokus der Fans stehen.