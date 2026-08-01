Gestrandeter Hai zurück in den Ozean gebracht

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie ein Mann einen gestrandeten Hai im Gebiet Sunset Beach nahe Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien zurück in den Ozean bringt.

Berichten lokaler Medien zufolge ereignete sich der Vorfall Anfang dieses Monats. Zeugen gaben an, dass der Hai nach dem Zurückbringen ins Wasser in Richtung der Santa Monica Bay schwamm und danach nicht mehr gesehen wurde.

Das Vorkommen von Haien in der Santa Monica Bay und vor der Küste Südkaliforniens ist keine Seltenheit. In den letzten Tagen wurden in diesem Gebiet zudem mehrere Haisichtungen gemeldet.

Experten betonen, dass Begegnungen zwischen Haien und Menschen an der kalifornischen Küste relativ selten sind. Dennoch wird empfohlen, in Gebieten, in denen Haie gesichtet wurden, erhöhte Vorsicht walten zu lassen und die Sicherheitshinweise zu befolgen.