Drohnen-Tragödie an einem Strand in der Region Krasnodar: 6 Menschen getötet

Im Ferienort Arkhipo-Osipowka in der russischen Region Krasnodar stürzten Drohnentrümmer auf den Strand und lösten unter den Badegästen eine Explosion aus. Nach den jüngsten bestätigten Angaben auf dem offiziellen öffentlichen Kanal des Krasnodarer Gouverneurs Weniamin Kondratjew wurden mindestens 6 Menschen getötet, darunter drei Kinder. Fast 40 Menschen wurden verletzt.

In einigen späteren Berichten war von 7 Todesopfern und 21 Menschen in Krankenhäusern die Rede. Am Abend des 3. August waren diese Zahlen auf der offiziellen öffentlichen Seite des Oberhaupts der Region Krasnodar jedoch noch nicht bestätigt. Daher stützt sich dieser Artikel auf die jüngsten offiziell bestätigten Angaben.

Trümmer stürzten auf einen Strand mit Urlaubern

Der Vorfall ereignete sich in Arkhipo-Osipowka, das zum Stadtbezirk Gelendschik gehört, auf dem Höhepunkt der Sommersaison. Der regionale Einsatzstab teilte mit, dass Trümmer eines unbemannten Fluggeräts auf den Strand gefallen seien.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos scheinen zu zeigen, wie ein Objekt aus der Luft fällt und explodiert, während sich Menschen am Strand und im Wasser befinden. Der genaue Ort, der Aufnahmezeitpunkt und der Zustand des gezeigten Fluggeräts konnten jedoch nicht unabhängig und vollständig bestätigt werden.

In der ersten Meldung des Krasnodarer Gouverneurs hieß es, 3 Menschen seien getötet und 13, darunter Kinder, verletzt worden. Später stieg die Zahl der Todesopfer auf 6 und die der Verletzten auf fast 40. Siebzehn von ihnen wurden in medizinische Einrichtungen in Gelendschik, im Kreis Tuapse und in Gorjatschi Kljutsch gebracht.

Auch Kinder unter den Verletzten

In der offiziellen Mitteilung wurde angegeben, dass drei der sechs Todesopfer Kinder waren. Auch unter den Verletzten befinden sich Minderjährige.

Unter Berufung auf einen Vertreter des russischen Gesundheitsministeriums verbreitete Berichte besagen, dass vier Patienten, darunter zwei Kinder, in schwerem Zustand seien. Da die medizinischen Angaben laufend aktualisiert werden, können sich die Zahlen ändern.

Kennzahl Jüngste Zahl aus der offiziellen öffentlichen Quelle Getötet 6 Personen Davon Kinder 3 Personen Verletzt Fast 40 Personen In medizinische Einrichtungen gebracht 17 Personen

Hat die Drohne den Strand direkt getroffen?

Die zentrale umstrittene Frage ist, wie das unbemannte Fluggerät auf den Strand gelangte.

Russische Behörden bewerten den Vorfall als ukrainischen Angriff auf zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung. Der Gouverneur bezeichnete ihn als „gezielten Schlag“. Dies ist die offizielle Position der russischen Seite.

Einige mit der Ukraine verbundene Telegram-Kanäle verbreiteten die Version, die Drohne könne unter dem Einfluss elektronischer Kampfführung die Kontrolle verloren haben und auf den Strand gestürzt sein. Auch diese Behauptung ist bislang weder durch eine unabhängige noch durch eine offizielle technische Untersuchung bestätigt.

Daher gibt es derzeit keine eindeutigen Antworten auf folgende Fragen:

war das Fluggerät direkt auf ein Ziel ausgerichtet;

änderte es unter dem Einfluss der Luftabwehr oder elektronischer Kampfführung seine Richtung;

entstanden die Hauptverletzungen durch die Explosion oder durch Trümmer;

um welchen genauen Typ eines unbemannten Fluggeräts und welchen Gefechtskopf handelte es sich.

Eine abschließende Bewertung kann nach der Untersuchung der Flugzeugtrümmer, des Explosionsortes und der Videos durch Experten erfolgen.

Fragen zum Warnsystem sind aufgekommen

Einige Anwohner und Urlauber erklärten, im Ort keine Sirene gehört zu haben. Nach Angaben von Ostoroschno, Nowosti, warnte der Leiter von Gelendschik vor der Drohnengefahr, doch kurze Zeit später wurde die Gefahr für beendet erklärt.

Auf dem offiziellen Kanal des Gelendschiker Bürgermeisters Alexej Bogodistow wurden regelmäßig Meldungen über die UAV-Gefahr, ausgelöste Sirenen und Anweisungen veröffentlicht, dass die Bevölkerung Gebäude aufsuchen und nach der „Zwei-Wände-Regel“ Schutz suchen solle. Die Menschen wurden aufgefordert, die Schutzräume bis zur Aufhebung der Gefahr nicht zu verlassen.

Ob die allgemeine Warnung in allen Teilen von Arkhipo-Osipowka gleichzeitig und ausreichend laut zu hören war, muss jedoch gesondert untersucht werden. Diese Frage ist besonders wichtig, weil sich die Menschen am Strand im Freien aufhielten und nur begrenzte Möglichkeiten hatten, schnell Schutz zu suchen.

Was geschah nach der Aufhebung der Gefahr?

Auf Bogodistows öffentlicher Seite finden sich mehrere aufeinanderfolgende Meldungen über die Drohnengefahr, die Aktivierung der Sirenen und die anschließende Aufhebung der Gefahr. In den offiziellen Anweisungen wurden die Menschen aufgefordert, Autos nicht als Schutz zu benutzen und einen Keller, ein Sockelgeschoss oder einen Raum ohne Fenster aufzusuchen.

Ermittler und zuständige Dienste müssen nun folgende Punkte klären:

wann das Gefahrensignal empfangen wurde;

wann die Sirenen in Arkhipo-Osipowka aktiviert wurden;

welche Informationen der Aufhebung der Gefahr zugrunde lagen;

ob die Strandverwaltung die Urlauber evakuierte;

ob es am Strand nahegelegene sichere Orte und einen Verhaltensplan gab.

Warum werden unterschiedliche Opferzahlen genannt?

In den ersten Stunden nach größeren Notfällen ändern sich die Zahlen häufig. Manche Verletzte suchen selbstständig Krankenhäuser auf, Schwerverletzte werden in andere Einrichtungen verlegt und erste Listen erneut überprüft.

Daher meldeten einige Quellen zwar 7 Todesopfer und 21 Krankenhausaufnahmen, doch in der jüngsten Aktualisierung der offiziellen öffentlichen Quelle wurden 6 Tote, fast 40 Verletzte und 17 stationär behandelte Patienten genannt.

Auch diese Zahlen können sich später ändern.

Rettungsdienste sind in Arkhipo-Osipowka im Einsatz

Am Unglücksort sind Rettungswagen, Rettungskräfte, Strafverfolgungsbehörden und Spezialdienste im Einsatz. Das Oberhaupt der Region Krasnodar wies die örtlichen Behörden an, den Familien der Getöteten und den Verletzten die notwendige Hilfe zu leisten.

Die wichtigsten Aufgaben bestehen derzeit darin, das Leben schwer verletzter Patienten zu retten, die Opfer zu identifizieren und die Ereigniskette zu rekonstruieren, die zum Absturz des Fluggeräts auf den Strand führte.

Die Tragödie in Arkhipo-Osipowka hat erneut gezeigt, dass die Gefahr von Drohnenangriffen nicht auf militärische oder industrielle Anlagen beschränkt ist. Während der Feriensaison dürfte daher über schnelle Warnungen, klare Evakuierungspläne und nahegelegene Schutzräume für Strände mit Tausenden Besuchern erneut intensiv diskutiert werden.

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