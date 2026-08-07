Xiaomi stellt neuen 80-Liter-Wassererhitzer vor

Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt den Vorverkauf des neuen intelligenten Wassererhitzers Mijia Smart Electric Water Heater Pro gestartet. Laut ixbt.com verfügt das Gerät über ein Gesamtvolumen von 80 Litern, kann dank kontinuierlicher Erwärmungs- und Mischtechnologie jedoch bis zu 1120 Liter heißes Wasser bereitstellen. Dieser Wert entspricht genau dem 14-Fachen des Nennvolumens und gilt als ausreichend, damit mehrere Familienmitglieder nacheinander duschen können. Ixbt.com berichtet .

Der Wassererhitzer der nächsten Generation verfügt über einen zweiteiligen Tank mit zwei unabhängigen Sektionen sowie ein leistungsstarkes 3300-W-Heizelement. Je nach Bedarf können Nutzer nur eine Sektion für schnelleres Aufheizen einschalten oder beide Sektionen gleichzeitig für eine längere Nutzung und größere Wassermengen betreiben. Das Gerät ist kompakt gestaltet; die Gehäusedicke beträgt 320 mm.

Fortschrittliche Reinigungs- und Schutzsysteme

Der Hersteller hat zuverlässige Schutzmaßnahmen umgesetzt, um eine lange Lebensdauer des Geräts sicherzustellen. Das Mijia Revitalizing Purifying Bottle-System setzt spezielle Substanzen frei, die Kalkablagerungen verhindern; die Wirksamkeit erreicht dabei 98,3 Prozent. Darüber hinaus kann eine antibakterielle Technologie auf Basis von Silberionen das Wasser zu bis zu 99,99 Prozent reinigen.

Nach Angaben des Unternehmens machen diese Technologien eine regelmäßige Reinigung des Tanks überflüssig und beseitigen die Notwendigkeit, die Magnesiumanode regelmäßig auszutauschen. Das Gerät verfügt außerdem über einen besonderen „Mineral“-Duschmodus, der dem Wasser Strontium und Zink zuführt und hartes Wasser hautfreundlicher und angenehmer macht.

Preis und Verkaufsbedingungen

Der intelligente Wassererhitzer unterstützt das Xiaomi HyperOS Connect-Ökosystem. Dadurch können Nutzer das Gerät aus der Ferne einschalten, Einstellungen anpassen und es in automatisierte Szenarien integrieren. Das Gerät wird zu den folgenden Bedingungen auf den Markt gebracht:

Empfohlener Startpreis: 2499 Yuan (etwa 370 Dollar)

Aktionspreis während des Vorverkaufs: 2299 Yuan (340 Dollar)

Niedrigster Preis mit staatlicher Subvention: 1954,15 Yuan (290 Dollar)

Start des regulären Verkaufs: 13. August

Xiaomi gewährt auf dieses Gerät eine fünfjährige Garantie. Um die Gerätesicherheit zu gewährleisten, verpflichtet sich das Unternehmen außerdem, das Gerät kostenlos zu ersetzen, wenn innerhalb von acht Jahren ein Leck im Tank festgestellt wird.