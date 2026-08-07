Künstliche Intelligenz erzeugt neues Virus und verblüfft Wissenschaftler

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Künstliche Intelligenz erzeugt neues Virus und verblüfft Wissenschaftler

Wissenschaftler der Stanford University nutzten künstliche Intelligenz (KI), um E. coli -Bakterien abzutöten. Die Forschungsergebnisse wurden in der Zeitschrift Science veröffentlicht, wie Stanford Report und The Guardian berichteten.

Zur Entwicklung der Viren nutzten die Wissenschaftler das generative KI-Modell Evo 2 . Es erzeugte Tausende möglicher Genome auf Grundlage des FX174 -Bakteriophagen. Von fast 300 im Labor synthetisierten Varianten erwiesen sich 16 als wirksam. Diese Phagen wirkten gegen zwei verschiedene Stämme von E. coliund unterschieden sich deutlich von natürlich vorkommenden Bakteriophagen.

Die Studie zeigte, dass künstliche Intelligenz funktionale Virusgenome erzeugen kann. Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass diese Technologie nicht auf Viren angewendet werden darf, die Menschen, Tieren oder Pflanzen schaden könnten.

Dem Bericht zufolge wurde das Evo 2 -Modell anhand genetischer Daten von mehr als zwei Millionen Bakteriophagen trainiert – nicht anhand von Viren, die Menschen oder Tiere infizieren.

Experten zufolge könnte diese Technologie künftig bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen. Gleichzeitig verschärft sie die Fragen der Biosicherheit und des sicheren Einsatzes künstlicher Intelligenz.

Stanford UniversityThe GuardianEvo 2Science
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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