Zwei Kinder in brennendem Haus eingeschlossen

·45·Welt
Zwei Kinder in brennendem Haus eingeschlossen

Kasachstans In einem Privathaus im Dorf Woswischенka im Bezirk Magschan Schumabajew der Region Nordkasachstan ist ein Feuer ausgebrochen. Nach vorläufigen Angaben brannten persönliche Gegenstände im Abstellraum des Hauses.

Nach Angaben des Pressedienstes des kasachischen Ministeriums für Notfallsituationen ging die Meldung über den Brand bei der Notrufnummer 112 ein. Den уточнённым Angaben zufolge befanden sich während des Feuers zwei Kleinkinder im Haus, die 2021 und 2023 geboren wurden.

Besonders beunruhigend war, dass die Eingangstür des Hauses von außen verschlossen worden war, wodurch eine erhebliche Gefahr für das Leben der Kinder bestand.

Mitarbeiter des Ministeriums für Notfallsituationen trafen schnell am Einsatzort ein und begannen mit den Löscharbeiten. Die Rettungskräfte fanden die Kinder im Haus und brachten sie in Sicherheit.

Außerdem brachten die Rettungskräfte eine Gasflasche aus dem Haus. Dadurch verhinderten sie, dass die Flasche durch den Brand explodierte und sich die Lage weiter verschärfte.

Der Brand wurde bereits im Anfangsstadium gelöscht. Niemand wurde verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt; die Ermittlungen dauern an.

KasachstanVozvishenkaBezirk Magzhan Zhumabayev
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Charos
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