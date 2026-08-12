Ein einzigartiger Steampunk-Computer mit Stirling-Motor wurde entwickelt

Ein einzigartiger Mikrocomputer wurde entwickelt, der vollständig autonom arbeitet und keinerlei Stromnetz oder Akkus benötigt. Wie ixbt.com berichtet, gelang es einem Reddit-Nutzer namens PickentCode, ein einzigartiges Gerät im Steampunk-Stil zusammenzubauen, das sowohl durch sein Design als auch durch sein Funktionsprinzip ein wahres technisches Wunderwerk ist. Das Projekt ist nicht nur ein Beispiel für technische Kreativität, sondern auch eine interessante Demonstration der Nutzung alternativer Energiequellen. Wie Ixbt.com berichtet .

Das ungewöhnliche Gerät basiert auf einem winzigen Stirling-Motor, der einen Temperaturunterschied in mechanische Bewegung und anschließend mithilfe eines Generators in elektrische Energie umwandelt. Nach Angaben des Projektentwicklers dauerte die Konstruktion und Montage dieses einzigartigen Computers etwa einen Monat. Die Arbeiten begannen mit der Modellierung in Blender und endeten mit dem Anschluss der Komponenten an ein sorgfältig gefertigtes Holzgehäuse.

Steampunk-Stil und technische Lösungen

Auch das äußere Erscheinungsbild des Geräts verdient besondere Aufmerksamkeit. In die Seitenwände des Holzgehäuses wurden ein Porträt von Robert Stirling sowie ein Schema seines 1816 entwickelten Originalmotors elegant per Laser eingraviert. Die elektronischen Bauteile und Tasten wurden mit einem 3D-Drucker hergestellt, während die dekorativen Röhren, die dem Design seinen besonderen Charme verleihen, aus einem alten Duschschlauch gefertigt wurden.

Die technische Ausstattung im Inneren des Geräts zeichnet sich ebenfalls durch ihre Kompaktheit aus. Die Steuerung basiert auf einem ESP32 C3-Mikrocontroller. Der Computer verfügt außerdem über ein 2,42 Zoll großes monochromes OLED-Display mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixeln sowie eine Tastatur mit 16 Tasten. Die vom Generator erzeugte Spannung wird mithilfe von Kondensatoren stabilisiert, während der Prozess über ein analoges Voltmeter überwacht wird.

Energiemangel und Möglichkeiten

Die größte Herausforderung bei der Umsetzung des Projekts war die äußerst geringe Leistung des Stirling-Motors. Der Quelle zufolge erzeugt der Motor lediglich 150 mW. Deshalb musste der Entwickler zur Energieeinsparung mehrere Einschränkungen vornehmen:

Die Wi-Fi- und Bluetooth-Module wurden vollständig deaktiviert

Die Bildschirmhelligkeit wurde deutlich reduziert

Die Frequenz des ESP32-Prozessors wurde im Betrieb auf 80 MHz und im Standby-Modus auf 10 MHz begrenzt

Trotz aller strengen Einschränkungen ist der winzige Computer voll funktionsfähig. Darauf läuft erfolgreich eine CHIP-8-VM, die Spiele wie Tetris, Snake und Pong startet. Außerdem verfügt das Gerät über einen speziellen Code-Editor, mit dem Nutzer eigene Programme eingeben und direkt auf diesem ungewöhnlichen Gadget ausführen können.