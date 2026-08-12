Arne Slot erklärt, warum er den Posten als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft abgelehnt hat

Der frühere Liverpool-Cheftrainer Arne Slot hat seine Zukunft geklärt und bestätigt, dass er ein Angebot zur Übernahme der niederländischen Nationalmannschaft abgelehnt hat. Der Coach war seit seinem Abschied von der Anfield Road im vergangenen Mai ohne Job und galt nach der Entlassung von Ronald Koeman als aussichtsreichster Nachfolger. Laut Voetbal International zog sich Slot trotz Gesprächen mit dem niederländischen Fußballverband (KNVB) freiwillig aus dem Verfahren zurück. Dies berichtete Goal.com berichtete Goal.com.

Obwohl er als aussichtsreichster Kandidat galt, erklärte der 47-jährige Trainer, dass er den täglichen Trainingsbetrieb im Vereinsfußball einem Wechsel ins Nationalmannschaftsgeschäft vorziehe. Seine Ambitionen konzentrierten sich derzeit darauf, jeden Tag mit den Spielern auf dem Platz zu arbeiten – eine Möglichkeit, die Nationalmannschaften nicht bieten.

Vereinsfußball hat Priorität

Arne Slot wies Gerüchte über finanzielle Unstimmigkeiten entschieden zurück und betonte, dass die Gespräche mit dem KNVB äußerst professionell verlaufen seien. Er habe großen Respekt vor der Nationalmannschaft, wolle derzeit jedoch ausschließlich auf Vereinsebene arbeiten. Seiner Ansicht nach könne ihm der Vereinsfußball noch viel bieten. Zugleich räumte er ein, dass es für jeden Trainer eine Ehre wäre, zu gegebener Zeit die A-Nationalmannschaft seines Landes zu übernehmen.

Arne Slots Zeit bei Liverpool endete ein Jahr, nachdem er das Team zum Titel geführt hatte. In der vergangenen Premier-League-Saison belegte der Klub den fünften Platz. Taktische Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft und die öffentliche Kritik von Mohamed Salah sollen die Vereinsführung zudem zu einer internen Untersuchung und zur Entlassung des Trainers gezwungen haben.