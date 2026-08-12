Liverpool-Fans besorgt über Jeff Bezos’ Investition in den Klub

Die einflussreiche Liverpool-Fangruppe Spirit of Shankly (SoS) hat sich offiziell an die Klubführung gewandt und umgehend Aufklärung über eine mögliche Übernahme durch ein von Amazon-Gründer Jeff Bezos geführtes Konsortium gefordert. Laut ESPN äußern die Fans große Besorgnis darüber, wie sich der Deal auf die künftige Führung und den sportlichen Betrieb des englischen Klubs auswirken könnte. Goal.com berichtet darüber.

In letzter Zeit mehren sich die Berichte, dass eine mit Jeff Bezos, einem der reichsten Menschen der Welt, verbundene Gruppe kurz davorsteht, einen erheblichen Anteil an Liverpool zu erwerben, angeblich rund 30 Prozent. Der mögliche Deal hat im Umfeld des Klubs eine intensive Debatte ausgelöst. Die Fans betonen, dass der Erhalt der Grundwerte der Mannschaft Vorrang vor allen kommerziellen Interessen haben müsse.

Forderungen und Bedenken der Fangruppe

In einer Erklärung betonte Spirit of Shankly, dass vor dem Hintergrund der Ereignisse während der Eigentümerschaft der Fenway Sports Group (FSG) die Frage, wem der Klub gehört und wie er geführt wird, für Liverpool von größter Bedeutung ist. Die Fans befürchten, dass ähnliche Investitionsdeals bei anderen Klubs zu tiefgreifenden Veränderungen im sportlichen Betrieb geführt haben und sich dies bei Liverpool wiederholen könnte.

Jeff Bezos’ persönliches Vermögen wird auf 210 Milliarden Pfund geschätzt. Obwohl er zuvor Eigentümer der Zeitung The Washington Post und des Unternehmens Blue Origin war, verfügt er über keine Erfahrung mit Investitionen in Profisportvereine. Dennoch soll auch Eduardo Saverin, einer der Facebook-Mitgründer, zu der hochkarätigen Investorengruppe gehören, die Bezos zusammenstellt.

Zusammensetzung des Konsortiums und Zukunftspläne

Die Investorengruppe wird von Amit Bhatia angeführt, dem Schwiegersohn des indischen Milliardärs Lakshmi Mittal. Bemerkenswert ist, dass Amit Bhatia das einzige Konsortiumsmitglied mit Erfahrung im Sportgeschäft ist. Nach 18 Jahren bei den Queens Park Rangers gab er kürzlich seine Ämter als Miteigentümer und Direktor des Klubs auf.

Die Vertreter von Spirit of Shankly fordern derzeit ein dringendes Treffen mit den Klubverantwortlichen. Die Fangruppe möchte klare Antworten und Garantien, dass künftige Investitionen die traditionellen Werte und sportlichen Prinzipien an der Anfield Road nicht beeinträchtigen werden.