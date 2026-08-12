Guardiola und Mourinhos langjähriger Konflikt: Die Geheimnisse hinter der Netflix-Serie

Am 11. August präsentierte Netflix den Zuschauern eine aufsehenerregende dreiteilige Dokumentarserie über eine der schillerndsten und umstrittensten Figuren der Fußballwelt: José Mourinho, den ehemaligen Cheftrainer von Real Madrid.

In diesem Projekt mit Fußballlegenden fehlte jedoch eine weitere mit Spannung erwartete Hauptfigur — der Trainer von Barcelona, Bayern München und Manchester City — Josep Guardiola. Das warf bei den Fans zahlreiche Fragen auf.

„Pep stimmte zu, aber unter einer Bedingung …“

Laut dem Dokumentarfilmregisseur Joe Pearlman wandten sich die Filmemacher auch an den spanischen Trainer, seinen langjährigen und prinzipientreuen Rivalen, und planten, ihn zu interviewen.

Guardiola lehnte das Angebot nicht kategorisch ab, stellte jedoch eine klare und unumstößliche Bedingung:

„Ja, wir haben tatsächlich Kontakt zu Pep aufgenommen und ihn zu dem Projekt eingeladen. Er stimmte einem Interview zu, stellte aber eine Bedingung: José Mourinho selbst musste persönlich auf ihn zugehen. Sie können sich sicher vorstellen, wie dieses Angebot und diese Bedingung ausgingen“sagte der Regisseur in einem Interview mit The Sun.

Ein Aufeinandertreffen der Egos und eine der größten Rivalitäten der Fußballgeschichte

Dieses kleine Detail zwischen den Trainern zeigte erneut, dass die langjährige Unversöhnlichkeit und der psychologische „Krieg“ zwischen Guardiola und Mourinho noch immer lebendig sind. Die Rivalität zwischen den beiden großen Trainern erreichte ihren Höhepunkt, als Mourinho Real Madrid und Guardiola Barcelona trainierte, insbesondere zwischen 2010 und 2012.

Da Guardiolas Bedingung wegen Mourinhos Stolz und Ego letztlich nicht erfüllt wurde, blieb den Zuschauern die Gelegenheit verwehrt, zwei Giganten des Weltfußballs in einem Bild zu sehen.

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