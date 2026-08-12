GeForce RTX 5090 wird 135 Prozent teurer als der offizielle Preis

Auf dem weltweiten Computermarkt weichen die Preise für High-End-Grafikkarten deutlich von den offiziellen Angaben ab. Laut ixbt.com hält NVIDIA zwar an den ursprünglichen Preisen für seine Grafikchips der neuen Generation fest, doch die tatsächlichen Marktpreise liegen um ein Mehrfaches höher. Darüber berichtet .

Der Technologiekonzern führt auf seiner offiziellen Website weiterhin Preise von 300 Dollar für die GeForce RTX 5060, 550 Dollar für die RTX 5070, 1.000 Dollar für die RTX 5080 und 2.000 Dollar für das leistungsstärkste Modell RTX 5090 an. Für Verbraucher ist es jedoch praktisch unmöglich geworden, diese Geräte zu den angegebenen Preisen zu kaufen.

Tatsächliche Marktpreise und Preissteigerungen

In den vergangenen zwei Monaten ist bei den durchschnittlichen Marktpreisen von Grafikprozessoren ein deutlicher Sprung zu beobachten. So wird die RTX 5060 Ti mit 8 GB für mindestens 430 Dollar statt der empfohlenen 380 Dollar verkauft. Die 16-GB-Version dieses Modells verteuerte sich innerhalb kurzer Zeit von 570 auf 805 Dollar.

Auch Modelle des mittleren und oberen Segments bilden keine Ausnahme. Der Preis der RTX 5070 Ti liegt weiterhin bei etwa 1.100 Dollar, während die RTX 5080 mit rund 1.500 Dollar bewertet wird. Die größte Abweichung zeigt sich beim Flaggschiff, dem leistungsstärksten Modell der Produktreihe.

Der Marktpreis der günstigsten RTX 5090 beginnt bei 4.100 Dollar, und solche Geräte sind häufig nicht erhältlich. In den vergangenen zwei Monaten stieg ihr Preis um weitere 400 Dollar auf 4.700 Dollar. Damit liegt er genau 135 Prozent über dem offiziellen Herstellerpreis.

NVIDIAs Position und Ausnahmefälle

Trotz dieser drastischen Preissteigerungen auf dem Markt und der enormen Differenz zwischen offiziellen und tatsächlichen Preisen hat NVIDIA keine offizielle Preiserhöhung angekündigt und zeigt auf seinen Plattformen weiterhin die alten Werte an.

Gleichzeitig verkaufte das Unternehmen während der kürzlich abgehaltenen Veranstaltung QuakeCon 2026 die Modelle RTX 5090, RTX 5080 und RTX 5070 Founders Edition genau zu den empfohlenen Preisen. Die verfügbare Stückzahl war jedoch äußerst begrenzt.

Interessanterweise errechneten einige Käufer, dass die Kosten für einen Flug innerhalb der USA, den Kauf einer RTX 5090 auf der Veranstaltung und die Rückreise niedriger ausfielen als der Kauf des Produkts in einem örtlichen Einzelhandelsgeschäft. Dies zeigt deutlich, in welch schwierige Lage künstliche Knappheit und Preispolitik die Verbraucher bringen.