Starke Regenfälle lösen in Japan einen Notstand aus

Rekordverdächtig starke Regenfälle in Ostjapan haben schwerwiegende Folgen verursacht. Bei der Naturkatastrophe kamen mindestens acht Menschen ums Leben, während in der Präfektur Chiba die Stromversorgung und der Verkehr beeinträchtigt wurden. Dies berichtete die BBC.

Berichten zufolge fielen am 13. August in der Präfektur Chiba innerhalb einer Stunde mehr als 100 Millimeter Regen. Das war fast dreimal so viel wie die durchschnittliche Niederschlagsmenge im August und wurde als einer der stärksten Regenfälle in der Region registriert.

Wegen der starken Regenfälle waren mehr als 20.000 Haushalte ohne Strom. In einigen Gebieten kam es zu Erdrutschen, während der Zugverkehr und der Straßenverkehr vorübergehend eingeschränkt wurden.

Die örtlichen Behörden gaben eine Notfallwarnung der fünften Stufe, der höchsten Gefahrenstufe, heraus. Den Bewohnern von mehr als 100.000 Haushalten wurde empfohlen, in sichere Gebiete zu evakuieren.

Unter den Todesopfern war auch eine Frau, die in einem Auto auf einer überfluteten Straße eingeschlossen war. Zwei weitere Menschen starben, nachdem sie auf der Straße gestürzt waren.

Die Naturkatastrophe beeinträchtigte auch den Betrieb des internationalen Flughafens Narita in Tokio. Tausende Passagiere saßen am Flughafen fest, während fast 1.800 Menschen die Nacht im Gebäude der Präfekturverwaltung von Chiba verbrachten.

Die Flughafenverwaltung teilte am Freitag mit, dass die Flüge planmäßig durchgeführt werden sollten. Wegen der Wetterbedingungen wurde jedoch vor möglichen Verspätungen bei einigen Flügen gewarnt.