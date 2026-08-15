Kanäle in Manila nach starken Regenfällen mit Abfällen gefüllt

In der philippinischen Hauptstadt Manila ist die Abfallmenge in Kanälen und Wasserwegen nach starken Regenfällen stark angestiegen. In einigen Gebieten war die Wasseroberfläche nahezu vollständig mit Müll bedeckt, was zusätzlichen Druck auf die städtische Infrastruktur ausübte.

Experten zufolge werden während starker Regenfälle in Manila Haushaltsabfälle, die sich in den Wasserwegen angesammelt haben, mit der Strömung von einem Ort zum anderen getragen und erhöhen dadurch das Überschwemmungsrisiko weiter. Offiziellen Angaben zufolge wurden bis Juni 2026 mehr als 7.600 Kubikmeter Abfall aus den Entwässerungssystemen von Metro Manila entfernt.

Das Abfallproblem in der Bucht von Manila und den angrenzenden Kanälen ist nicht neu. Nach früheren starken Regenfällen wurde Müll aus dem Meer durch Wasserströmungen und Wellen auch zurück in die städtischen Kanäle gespült. Dadurch wird der freie Abfluss von Regenwasser behindert und der Wasserstand auf den Straßen steigt.

Um die Situation zu bewältigen, verstärken die lokalen Behörden und zuständigen Dienste die Reinigung von Kanälen, Entwässerungsanlagen und Wasserwegen. Die Regierung setzt spezielle Reinigungsgeräte, Müllfangvorrichtungen und weitere Hilfsmittel ein.

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. betonte, dass kleinere Wasserwege und Entwässerungsanlagen regelmäßig von Abfällen befreit werden müssten. Zur Bekämpfung von Überschwemmungen reiche eine Verbesserung der Infrastruktur allein nicht aus. Wichtig sei auch, die Systeme zur Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung von Abfällen zu verbessern.

In Manila dauern die Reinigung der Wasserwege und die Kontrolle der Abfälle derzeit an. Die Regierung betrachtet diese Maßnahmen als Teil umfassender Programme, die das Überschwemmungsrisiko in der Stadt verringern und den ökologischen Zustand der Bucht von Manila verbessern sollen.