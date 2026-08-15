Video von betendem Muslimen vor einem Wohnhaus verbreitet sich

Ein Video, das einen muslimischen Fahrer beim Beten am Straßenrand in den USA zeigt, hat in den sozialen Medien eine breite Diskussion ausgelöst. Eine christliche Hausbesitzerin stellte die Aufnahmen online und rief zu Respekt und Toleranz gegenüber Menschen verschiedener Glaubensrichtungen auf.

Berichten zufolge suchte ein Fahrer während des Ramadan einen sicheren Ort zum Beten und hielt vor dem Haus der Frau an. Dort verrichtete er sein Gebet, ohne den Verkehr zu behindern. Die Hausbesitzerin reagierte nicht negativ, sondern nahm den Moment auf und teilte ihn in den sozialen Medien.

Die Frau sagte, sie habe mit der Veröffentlichung des Videos zeigen wollen, wie wichtig es sei, einander trotz unterschiedlicher religiöser Überzeugungen respektvoll zu begegnen.

Die Verbreitung des Videos fiel in eine Zeit, in der in den USA erneut über den Umgang mit Muslimen diskutiert wurde. So geriet die Abgeordnete Nancy Mace in den vergangenen Wochen wegen ihrer scharfen Äußerungen über Muslime und den Islam in die Kritik. Einige ihrer Beiträge in den sozialen Medien wurden von Medien und Öffentlichkeit als islamfeindlich bewertet.

Der Journalist Omar Jimenez kritisierte Maces Äußerungen über Muslime im CNN-Fernsehen und betonte, dass die US-Verfassung die Religionsfreiheit schütze. Mace verteidigte ihre Ansichten weiterhin.

Vor diesem Hintergrund wird das in den sozialen Medien verbreitete Video von vielen als Erinnerung daran gesehen, wie wichtig gegenseitiger Respekt und Toleranz zwischen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen sind.