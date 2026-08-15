„Er weiß, wie man gewinnt“: Kylian Mbappé äußert sich zu José Mourinho

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„Er weiß, wie man gewinnt“: Kylian Mbappé äußert sich zu José Mourinho

Angreifer von Real Madrid Kylian Mbappé renommierte portugiesische Trainer José Mourinho äußerte sich zur Zusammenarbeit mit ihm.

Der französische Star hob die Titel-Erfahrung des erfahrenen Trainers besonders hervor und betonte, dass das Hauptziel der Mannschaft ausschließlich der Gewinn von Trophäen sei.

„Die Zusammenarbeit mit Mourinho ist eine großartige Erfahrung“

Insider Fabrizio Romano zufolge bewertete Mbappé die Arbeit unter dem neuen Cheftrainer wie folgt:

„Unser Ziel ist eindeutig: Wir wollen nur gewinnen. Mit einem so erfahrenen Trainer wie José Mourinho zu arbeiten, ist eine fantastische Möglichkeit. Denn er weiß genau, wie man große Spiele gewinnt.“.

Zuvor hatte der Angreifer erklärt, dass Real Madrid in der neuen Saison in allen Wettbewerben um die wichtigsten Titel kämpfen wolle.

Eine neue Ära bei Real Madrid und die erste Prüfung in La Liga

José Mourinho kehrte im Sommer 2026 auf den Trainerstuhl von Real Madrid zurück. Der portugiesische Coach übernahm das Amt von Álvaro Arbeloa, der den Verein verlassen hatte, um seine Karriere in der Premier League fortzusetzen.

Real Madrid beginnt schon bald mit den offiziellen Spielen der neuen Saison:

  • Datum: 22. August

  • Wettbewerb: Spanische La Liga, 1. Spieltag

  • Spiel: Espanyol — „Real Madrid“ (auswärts)

Die Fans blicken dem erneuerten Kader von Real Madrid und Mourinhos erstem Pflichtspiel als Trainer mit großer Spannung entgegen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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