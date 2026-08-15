Mourinhos Gesetze in Madrid: Wie verändert er Real Madrid?

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Mourinhos Gesetze in Madrid: Wie verändert er Real Madrid?

Im Hauptquartier des Königlichen Klubs weht der Wind großer Veränderungen. Der portugiesische Trainer, der in die Führung von Real Madrid zurückgekehrt ist, José Mourinho setzt seine ersten beiden großen Forderungen im Klub konsequent durch: die alleinige Kontrolle über die Transferpolitik und die bedingungslose Einhaltung der internen Vereinshierarchie.

Wie die angesehene spanische Zeitung AS berichtet, hört sich der Portugiese „The Special One“ zwar verschiedene Meinungen an, trifft die endgültige Entscheidung in allen wichtigen Fragen jedoch persönlich.

Transferpolitik: Konkrete Profile statt großer Namen

Noch vor der Vertragsunterzeichnung mit der Mannschaft stellte Mourinho der Vereinsführung die Bedingung, die Transfers direkt leiten zu dürfen. Ende Mai legte er der Klubführung einen speziellen Bericht mit den technischen Profilen der benötigten Spieler vor. Darin wurden keine bloßen Namen genannt, sondern die konkreten körperlichen und taktischen Eigenschaften, die für jede Position erforderlich sind.

Der Einfluss des Trainers auf die Transferentscheidungen zeigt bereits Wirkung:

  • Der Fall Rodri: Obwohl der Transfer von Rodri nicht zustande kam, unterstützte der Trainer die Position des Klubs vollständig;

  • Die Zukunft der Leistungsträger: DassVinícius Júnior im Team bleibt und das TalentTiago Pitarch

im Kader gehalten wird, war maßgeblich Mourinhos Wort zu verdanken.

„Was sagt Mourinho dazu?“: Neue Ordnung in der Akademie Der portugiesische Trainer hat auch die Arbeit mit den Nachwuchsspielern der Akademie („Castilla“) vollständig an sich gezogen. Unter den jungen Spielern des Klubs ist derzeit die Frage am häufigsten zu hören: „Was wird Mourinho dazu sagen?“

Der Trainer wählt die jungen Talente, die zum Training der ersten Mannschaft eingeladen werden, persönlich aus und prüft die Fähigkeiten jedes Spielers gründlich, anstatt sie aus einer allgemeinen Liste auszuwählen.

Eiserne Disziplin: Zweimal tägliches Training und Pintus’ Kontrolle

  • Auch im Trainingsbetrieb ist die konsequente Hand des Trainers spürbar: Hohe Belastungen: Zwei Trainingseinheiten pro Tag sind zum Standard geworden. Der renommierte Fitnesscoach Antonio Pintus und Mourinhos enger Mitarbeiter Antonio Dias

  • überwachen die Belastung der Spieler streng; Tagesablauf:

Für Ernährung, Verletzungsrehabilitation, sekundengenaue Pünktlichkeit beim Training und gemeinsame Mannschaftsessen wurden strenge Regeln eingeführt.

Obwohl der Trainerstab den täglichen Betrieb organisiert, wird jedes Detail bei Real Madrid unter der vollständigen Kontrolle von José Mourinho umgesetzt. In Madrid herrschen auf dem Weg zu neuen Siegen jetzt Härte und eiserne Disziplin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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