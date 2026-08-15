„Die Defensive ist unser größtes Kopfzerbrechen“: Kapadze spricht nach dem gestrigen Spiel über die Schwächen

Das Duell zwischen Navbahor und Bunyodkor am 17. Spieltag der usbekischen Super League entwickelte sich zu einer echten Tor-Show. In einem umkämpften Spiel mit sieben Toren feierte die Mannschaft aus Namangan einen wichtigen Comeback-Sieg mit 4:3.

Nach dem Abpfiff stellte sich der Trainer der Falken Temur Kapadze bei einer Pressekonferenz den Journalisten und ging ausführlich auf die schwierigen Aspekte der Partie, die Probleme in der Defensive und die Änderungen in der Aufstellung ein.

„Nach dem 2:0 haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“

Temur Kapadze äußerte sich emotional zum hart erkämpften Sieg und zu den Schwächen in der Abwehr:

„Zunächst gratuliere ich den Fans von Navbahor zu diesem schwierigen Sieg. Eigentlich hätten wir das Spiel nicht so kompliziert machen dürfen. Wir führten mit 2:0 und hätten weitere Tore erzielen müssen. Ich weiß nicht, ob die Verletzung von Muhammadali G‘iyosov eine Rolle gespielt hat, aber die Jungs haben etwas nachgelassen. Es war bitter, dass jeder Schuss des Gegners in unserem Tor landete. Unsere Fehler in der Defensive sind derzeit unser größtes Kopfzerbrechen. Wir werden an diesen Schwächen arbeiten, denn wir haben sehr einfache Tore kassiert. Uns erwartet ein schweres Duell gegen Nasaf.“

G‘iyosovs Verletzung und die Rotation in der Aufstellung

Der Trainer verkündete außerdem erfreuliche Nachrichten zum Zustand von Muhammadali G‘iyosov, der im Spiel verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und zuvor ein Tor erzielt hatte:

„Zu Beginn waren wir ernsthaft besorgt. Die Ärzte haben ihn untersucht, und glücklicherweise ist die Verletzung nicht allzu schwer. Er hat sich lediglich den Fuß leicht verdreht. Was die Veränderungen in der Aufstellung betrifft, sind die Spieler wegen des engen Spielplans müde. Ich vertraue jedem Ersatzspieler voll und ganz. Jiyanov, Usmonov und Abdurahmonov kamen ins Spiel und haben das Tempo gut angezogen.“

Warum verließ Abdulla Abdullayev die Mannschaft, ohne ein einziges Spiel bestritten zu haben?

Auf der Pressekonferenz wurde auch die Situation um den erfahrenen Mittelfeldspieler Abdulla Abdullayev geklärt, der erst kürzlich zur Mannschaft gekommen war und kurz darauf zu Neftchi wechselte:

„Wir hatten mit Abdullayev einen Vertrag über fünf Monate, also bis zum Jahresende, unterschrieben. Wir wussten von seiner Verletzung und erwarteten, dass er innerhalb eines Monats genesen würde. Eine einen Monat später durchgeführte Kontrollröntgenaufnahme zeigte jedoch, dass sein Knochen noch deutlich mehr Zeit zum Heilen benötigte. Bei einem Vertrag über eineinhalb bis zwei Jahre hätten wir warten können. Wir hatten im Voraus vereinbart: Sollte sich die Verletzung hinziehen, wird der Vertrag aufgelöst. Seine vollständige Genesung hätte zwei bis drei Monate gedauert, und bis dahin wäre die Saison beendet gewesen. Neftchi bot ihm einen langfristigen Vertrag an, und das war die richtige Entscheidung. Wir haben uns freundschaftlich von der Vereinsführung verabschiedet. Er ist ein starker Fußballer, und unsere Nationalmannschaft wird ihn noch lange brauchen“, schloss Kapadze seine Ausführungen.

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