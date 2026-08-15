Das geheimnisvolle Gespräch an Bord der „Air Force One“: Wer versöhnte Trump und Musk?

Der aufsehenerregende Streit, der im vergangenen Jahr zwischen dem Weißen Haus und dem weltweit führenden Technologiekonzern ausbrach, ist offiziell beendet. Der US-Präsident Donald Trump und der Milliardär Elon Musk haben ihre Beziehung nach monatelanger angespannter öffentlicher Konfrontation vollständig wiederhergestellt.

Nach Insiderinformationen der einflussreichen US-Zeitung The Wall Street Journal (WSJ) spielten die Vermittlung von Vertretern des Weißen Hauses, gemeinsame Bekannte und eine Reihe wichtiger Treffen eine entscheidende Rolle bei der Annäherung der beiden führenden Persönlichkeiten.

100 Millionen Dollar und ein Gespräch an Bord der Air Force One

Als deutliches Zeichen für die Verbesserung der Beziehungen gilt, dass Musk Trump im Mai während dessen offiziellem Besuch in China an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One begleitete. Das Gespräch an Bord verlief herzlich und freundschaftlich.

Berichten zufolge hat Musk seine Bereitschaft signalisiert, mindestens 100 Millionen Dollar für die aktive Unterstützung der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen bereitzustellen. Die Mittel sollen hauptsächlich in Kampagnen zur Steigerung der Wahlbeteiligung fließen. Zugleich plant der Milliardär, künftig etwas mehr Abstand von der Tagespolitik zu halten.

Der Plan zur „Gründung einer neuen Partei“ und die Vermittlung durch J. D. Vance

Laut WSJ und The Washington Post übernahmen Vizepräsident J. D. Vance sowie die Stabschefin des Weißen Hauses Susie Wiles wichtige Vermittlungsaufgaben, als der Streit seinen Höhepunkt erreichte:

Abkehr von der Parte Idee: Vance brachte Musk dazu, seine riskante Entscheidung zur Gründung einer eigenen politischen Partei nach dem Streit mit Trump aufzugeben;

Der Entschuldigungsanruf: Kurz darauf rief Musk den Präsidenten persönlich an, bedauerte einige seiner übermäßig scharfen Aussagen in den sozialen Medien und löschte die Beiträge;

Rückkehr ins Weiße Haus: Anschließend trat Musk bei einem offiziellen Empfang im Weißen Haus zu Ehren des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman wieder öffentlich auf.

Womit hatte der Streit begonnen?

Der Konflikt zwischen Trump und Musk spitzte sich im Sommer 2025 zu:

Das Weiße Haus zog Musks vorgeschlagenen Kandidaten Jared Isaacman für das Amt des NASA-Chefs zurück; Daraufhin kritisierte Musk den Gesetzentwurf der Regierung zu neuen Steuern und Haushaltsausgaben öffentlich; Trump drohte daraufhin, staatliche Subventionen und Verträge mit Musks Unternehmen SpaceX und Tesla einzustellen.

Heute sprechen Trump und Musk etwa einmal im Monat miteinander und diskutieren über künstliche Intelligenz (KI), die China-Politik und globale Sicherheit . Obwohl Trump erklärt hat, Musk weiterhin als Freund zu betrachten, sind ihre Beziehungen nach Einschätzung von Mitarbeitern nun weniger von dem grenzenlosen Vertrauen der Vergangenheit als von klaren pragmatischen Interessen geprägt.

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