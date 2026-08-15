„3-Minuten-Raub“ aufgeklärt: Wie wurden unschätzbare Kunstwerke in Italien gefunden?

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„3-Minuten-Raub“ aufgeklärt: Wie wurden unschätzbare Kunstwerke in Italien gefunden?

Die italienischen Strafverfolgungsbehörden haben erfolgreich eines der größten und spektakulärsten Verbrechen in der Kunstwelt aufgeklärt. Die im März dieses Jahres aus einem berühmten privaten Museum im Norden des Landes gestohlenen Werke französischer Meister der bildenden Kunst – Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne und Henri Matisse– wurden gefunden.

Laut einer offiziellen Erklärung des Leiters der Polizei von Parma, Andrea Palyaro,vom 14. August wurden die seltenen Gemälde unbeschädigt in der Wohnung eines der Hauptverdächtigen im Strafverfahren entdeckt.

9 Millionen Euro in 3 Minuten: Wie wurde das Verbrechen begangen?

Der Vorfall ereignete sich Ende März in einem privaten Museum der Stiftung nach dem bekannten Kunsthistoriker und Sammler Luigi Magnani (Magnani-Rocca Foundation) in der Nähe von Parma.

  • Schneller Überfall: Maskierte Diebe mit verdeckten Gesichtern drangen gewaltsam durch den Eingang des Museums ein und hielten sich im Gebäude nur 3 Minuten auf;

  • Sicherheitssystem: Dank des modernen Videoüberwachungssystems des Museums und des schnellen Alarms des Sicherheitsdienstes konnten die Täter nur die drei anvisierten Werke stehlen; die übrige einzigartige Sammlung blieb unberührt;

  • Die Spur nach Moldau: Derzeit stehen neun moldauische Staatsbürger im Verdacht, an diesem geplanten grenzüberschreitenden Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Mindestens fünf von ihnen sollen direkt am Einbruch in das Museum beteiligt gewesen sein.

Die gestohlenen Meisterwerke und ihr Marktwert

Der geschätzte Gesamtwert der gefundenen Kunstwerke übersteigt 9 Millionen Euro (mehr als 10 Millionen US-Dollar):

  • Paul Cézanne – „Stillleben mit Kirschen“ (Bleistift und Aquarell) – etwa 6 Millionen Euro;

  • Pierre-Auguste Renoir – „Fische“ (aus der späten Schaffensperiode des Künstlers) – etwa 3 Millionen Euro;

  • Henri Matisse – „Odaliske auf der Terrasse“ (Aquarell) – etwa 20.000 Euro.

Die Magnani-Rocca-Stiftung: Italiens Juwel unter den Museen

Das Museum der Magnani-Rocca-Stiftung gilt als eine der renommiertesten und bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Italiens.

Neben Werken von Renoir und Cézanne beherbergt die Museumssammlung Originalwerke von Tizian, Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens und Francisco Goya sowie seltene Gemälde weiterer großer Meister. Die zurückerlangten Werke sollen nach Restaurierung und fachkundiger Prüfung schon bald wieder in ihre Ausstellung zurückkehren.

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ItalienPierre-Auguste RenoirPaul CézanneHenri MatisseParma
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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