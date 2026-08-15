Eine Legende des usbekischen Boxens ist verstorben: „Toshkent yo‘lbarsi“ Rufat Risqiev

Usbekistan und der Weltsport haben einen schweren Verlust erlitten. Der erste Weltmeister in der Geschichte des usbekischen Boxens, der legendäre Meister des Faustkampfs Rufat Risqiev ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Dies gab der Pressesprecher des Nationalen Olympischen Komitees Usbekistans, Zafar Imomxo‘jaev , offiziell bekannt. Mit seinem einzigartigen Stil und seinen furiosen Angriffen auf der internationalen Bühne erhielt „Toshkent yo‘lbarsi“ den Spitznamen des berühmten Boxers, der in der Geschichte des Nationalsports unauslöschliche Spuren hinterließ.

Siege, die Geschichte schrieben: Der erste Weltmeister und Olympiafinalist

Rufat Risqiev gehörte zu den ersten Athleten, die den usbekischen Sport auf der internationalen Bühne auf ein völlig neues Niveau hoben:

1974 — Weltmeister: Mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der ersten Weltmeisterschaft in Havanna, Kuba, schrieb er Geschichte;

1976 — Olympische Silbermedaille in Montreal: Er erreichte das olympische Finale und gewann eine Medaille. Damit eroberte er als erster usbekischer Boxer, dem dies gelang, die Herzen der Fans;

Internationale Triumphe: Im Laufe seiner Karriere galt er bei den prestigeträchtigsten internationalen Turnieren in Ländern wie den USA, Kuba, Österreich, dem ehemaligen Jugoslawien und Spanien als unschlagbar.

Zentralasienserster professioneller Ringrichter und engagierter Trainer

Auch nach dem Ende seiner Karriere im Spitzensport blieb Rufat Assad­­owitsch seinem geliebten Fachgebiet treu:

Ein historischer Ringrichter: Er wurde unter den Staaten Zentralasiens als Erster professioneller Boxringrichter von internationaler Klasse mit WBA-Status und leitete Weltmeisterschaftskämpfe;

Staatliche Anerkennung: Für seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung des usbekischen Sports wurde er mit den Orden Für große Verdienste, Achtung des Volkes und Ehrenabzeichen ausgezeichnet.

Rufat Risqievs beispielloser Mut im nationalen und internationalen Ring legte den Grundstein dafür, dass die usbekische Boxschule heute Weltklasseniveau erreicht. Sein Name und sein ruhmreicher Weg werden für kommende Generationen von Sportlern stets ein großes Vorbild und eine wertvolle Lehre bleiben.

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