Die Kamera des iPhone 17 liegt im DxOMark-Ranking gleichauf mit dem Samsung Galaxy S26 Ultra

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Die Kamera des iPhone 17 liegt im DxOMark-Ranking gleichauf mit dem Samsung Galaxy S26 Ultra

Apples neuestes Basismodell, das iPhone 17, beeindruckte Experten mit einem hohen Ergebnis in den Kameratests des unabhängigen DxOMark-Labors. Laut ixbt.com erzielte das Gerät mit zwei Hauptkameras 157 Punkte, belegte damit den 20. Platz im weltweiten Ranking und lag gleichauf mit mehreren Flaggschiff-Smartphones. Ixbt.com berichtet darüber.

Dank dieses Ergebnisses übertraf das Basismodell das iPhone 16 aus dem vergangenen Jahr sofort um 10 Punkte. Interessanterweise erzielte das neue Gerät bei der Kameraleistung dasselbe Ergebnis wie das iPhone 16 Pro, das Oppo Find X7 Ultra und das Samsung Galaxy S26 Ultra und weckte damit großes Interesse in der Technikwelt.

Wichtige Kameraänderungen und Vorteile

Die wichtigste Neuerung hinter dem Erfolg des Geräts ist die verbesserte Ultraweitwinkelkamera. Anstelle des alten 12-Megapixel-Sensors kommt nun ein moderner 48-Megapixel-Sensor zum Einsatz. Gleichzeitig zeigte auch die 48-Megapixel-Hauptkamera der vorherigen Generation mit f/1,6-Objektiv und einem 1/1,56-Zoll-Sensor weiterhin eine hohe Bildqualität.

Die DxOMark-Experten lobten besonders die Videoaufnahmefähigkeiten des Smartphones. Den Testergebnissen zufolge zeichnet sich das Gerät durch eine präzise Farbdarstellung, schnellen Autofokus, ein effektives Stabilisierungssystem und eine gute Rauschkontrolle aus.

Nachteile und Einschränkungen

Dennoch wurden während des Tests auch einige Mängel festgestellt. Insbesondere die aggressiver arbeitende Rauschunterdrückung kann gelegentlich zum Verlust feiner Details führen. Das Fehlen einer Telekamera bleibt außerdem der größte Nachteil des Geräts.

Bei Aufnahmen aus der Entfernung setzt das Smartphone ausschließlich auf digitalen Zuschnitt, wodurch es hinter fortschrittlichen Flaggschiffen mit einem eigenen Teleobjektiv zurückbleibt. Auch der Porträtmodus funktioniert nicht perfekt. Einige Schwächen werden besonders deutlich, wenn mehrere Personen gleichzeitig fotografiert werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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