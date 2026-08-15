USA beschleunigen Zeitplan für die Rückkehr zum Mond

Die NASA beschleunigt die Umsetzung ihres Artemis-Mondprogramms deutlich. Nach Angaben des Behördenleiters befindet sich die für die Artemis-III-Mission vorgesehene Rakete bereits im Bau. Der erste Schritt amerikanischer Astronauten auf die Mondoberfläche ist für 2028 geplant. Dieser Schritt dürfte einen wichtigen neuen Meilenstein in der Geschichte der menschlichen Weltraumerforschung markieren. Ixbt.com berichtet .

Flugdetails und technische Pläne

Laut ixbt.com soll die Besatzung mit der SLS-Rakete und dem Orion-Raumschiff gestartet werden. Nachdem das Raumschiff die Erdumlaufbahn erreicht hat, muss es eine Reihe komplexer Andockmanöver mit anderen Raumfahrzeugen durchführen. Dabei sollen Starship-Mondlandemodule von Blue Origin und SpaceX eingesetzt werden.

Die Weltraumexpedition soll voraussichtlich etwa zwei Wochen dauern. Nach Abschluss der Mission werden die Astronauten erfolgreich zur Erde zurückkehren und im Pazifischen Ozean wassern. Fachleute mobilisieren alle verfügbaren technischen Ressourcen, um diese Fristen einzuhalten.

Herausforderungen und Risiken

Es ist erwähnenswert, dass dieses ehrgeizige Programm bereits mehrfach mit erheblichen Verzögerungen konfrontiert war. So explodierte Ende Mai die von Blue Origin betriebene New-Glenn-Rakete, die bei der Artemis-III-Mission eingesetzt werden sollte, während eines Tests. Dieser Vorfall blieb nicht ohne Auswirkungen auf den Zeitplan des Programms.

Dennoch versprachen Vertreter von Blue Origin der NASA, 2027 eine neue Rakete bereitzustellen. Trotz der aufgetretenen technischen Probleme hat die US-Raumfahrtbehörde entschieden, ihr Ziel einer Mondlandung im Jahr 2028 nicht aufzugeben und am festgelegten Zeitplan festzuhalten.