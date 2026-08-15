Skateboarder vollführt historischen Trick vor dem Hintergrund einer Sonnenfinsternis

Der spanische Profi-Skateboarder Dani León sorgte mit einem außergewöhnlichen Trick während einer Sonnenfinsternis in den sozialen Medien für Aufsehen. Der Sportler nutzte das seltene astronomische Ereignis und stimmte seinen Sprung auf den eindrucksvollsten Moment ab, als die Sonne vollständig verdeckt war.

Im Video ist zu sehen, wie der Mond hinter Dani León die Sonne vollständig verdeckt, während er mit seinem Skateboard hochspringt. Die Aufnahmen vermitteln den Eindruck, als würde der Sportler vor der verdunkelten Sonne durch die Luft fliegen.

Leon veröffentlichte das Video in den sozialen Medien und bezeichnete den Trick als eine der wichtigsten Aktionen seines Lebens. Die Aufnahmen des unerwarteten und äußerst präzise getimten Sprungs gingen innerhalb kurzer Zeit viral und wurden millionenfach angesehen.

Ein weiterer besonderer Aspekt des Tricks ist, dass der Sportler den Zeitpunkt seines Sprungs nahezu perfekt mit der Sonnenfinsternis synchronisieren konnte. So verschmolz eine gewöhnliche Skateboard-Bewegung mit einem seltenen kosmischen Ereignis und schuf ein spektakuläres Bild.

Dani León ist einer der bekanntesten professionellen Skateboarder Spaniens. Er vertrat sein Land bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und 2024 in Paris.

Die am 12. August 2026 beobachtete totale Sonnenfinsternis war in Spanien, Teilen Portugals und weiteren Gebieten Europas zu sehen. In Spanien war sie die erste dort sichtbare totale Sonnenfinsternis seit mehr als einem Jahrhundert.

Die Verbindung eines astronomischen Ereignisses mit einem bis auf den Millimeter berechneten Skateboard-Trick wurde zum Hauptmotiv des Videos. Viele Internetnutzer bewerten die Aufnahmen nicht nur als Sportvideo, sondern als seltenen Moment, in dem Natur und menschliches Können miteinander verschmelzen.