Die rasante Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz und ihr wachsender Energiebedarf dürften künftig auf physische Grenzen auf der Erde stoßen. Der Unternehmer und Ingenieur Elon Musk erklärt, dass im Orbit stationierte Rechenzentren bis etwa 2029 zur einzigen Möglichkeit werden könnten, die KI-Leistung weiter zu steigern. Dieser Ansatz ist bedeutsam, weil er als neue Stufe bei der Lösung der Energieknappheit und der Infrastrukturprobleme gilt, die in der modernen Technologiewelt entstehen. Darüber berichtete Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com sind Strommangel und die Schwierigkeiten bei der Erteilung der für den Bau neuer großer Anlagen auf der Erde erforderlichen Genehmigungen die Hauptgründe für diesen strategischen Kurswechsel. Vor dem Hintergrund des stark steigenden Stromverbrauchs von KI-Rechenzentren weltweit wächst das Interesse an der Idee einer weltraumgestützten Infrastruktur von Tag zu Tag.

Weltraumcluster und das Energieproblem

Experten zufolge besteht die zentrale Idee darin, riesige Rechencluster direkt im Orbit zu platzieren. Dort könnten sie über Solarpaneele kontinuierlich und unmittelbar Energie beziehen, ohne die irdischen Stromnetze zusätzlich zu belasten. Eine solche Lösung würde die negativen Auswirkungen auf die Umwelt der Erde verringern und zugleich den Weg für eine nahezu unbegrenzte Erweiterung der Rechenleistung öffnen.

Zuvor war im Februar 2026 die Fusion von SpaceX und xAI angekündigt worden. Damals wurde erklärt, dass das wichtigste Ziel der vereinten Struktur darin bestehe, Rechenzentren im Orbit zu starten und ein „intelligentes Sonnen“-System zu schaffen. Elon Musk hatte damals erstmals betont, dass die Platzierung von Rechenleistung im All innerhalb von zwei bis drei Jahren wirtschaftlich deutlich vorteilhafter sein könnte als Lösungen auf der Erde.

Technische Hürden für das Projekt

Diese ambitionierte Initiative steht jedoch auch vor ernsthaften Hindernissen und skeptischen Einschätzungen. So wurde im April 2026 bekannt, dass selbst innerhalb von SpaceX Zweifel an der kommerziellen Tragfähigkeit orbitaler KI-Zentren bestanden. In den vorläufigen Registrierungsunterlagen räumte das Unternehmen ein, dass das Projekt technisch äußerst komplex sei und die gesamte Strategie vom erfolgreichen Start von Starship abhänge.

Auch ein öffentlicher Streit zwischen Elon Musk und OpenAI-Chef Sam Altman im Juli 2026 zeigte, dass die Probleme weltraumgestützter Rechenzentren noch nicht vollständig gelöst sind. Es stellte sich heraus, dass die groß angelegte Bereitstellung orbitaler Infrastruktur durch das Fehlen kostengünstiger wiederverwendbarer Trägersysteme und einer industriellen Satellitenproduktion verzögert wird. Diese Möglichkeiten könnten erst in den 2030er-Jahren vollständig entstehen.