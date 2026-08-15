Jadon Sancho Bevorzugt Eine Fortsetzung Seiner Karriere Im Ausland

Der ehemalige englische Flügelstürmer Jadon Sancho strebt eine Fortsetzung seiner Karriere bei einem ausländischen Klub an. BBC Sport berichtet, dass der Fußballer trotz konkreter Angebote aus der Premier League Optionen außerhalb der englischen Spitzenliga priorisiert. Der derzeit vereinslose 26-Jährige prüft seine Zukunft sorgfältig, nachdem sein Vertrag bei Manchester United ausgelaufen ist. Dies berichtet Goal.com .

Sancho war 2021 für 73 Millionen Pfund zum Klub von Old Trafford gewechselt. Seine Karriere in England verlief jedoch nicht so reibungslos wie erwartet, und anschließend spielte er im Rahmen mehrerer Leihen für andere Mannschaften. In der vergangenen Saison absolvierte er unter Unai Emery 39 Einsätze für Aston Villa und half dem Team dabei, sich für die Champions League zu qualifizieren und den Europa-League-Pokal zu gewinnen.

Europäische Erfahrung und Dortmunder Interesse

Sein später Einsatz im Europa-League-Finale gegen Freiburg sorgte dafür, dass Sancho in drei aufeinanderfolgenden Jahren an drei Europapokal-Finals teilnahm. Zuvor war er auch mit Borussia Dortmund und Chelsea in den entscheidenden Spielen auf kontinentaler Ebene aufgelaufen. In der Saison 2024/25 absolvierte er 41 Spiele für Chelsea auf Leihbasis, doch die Londoner Klubführung verzichtete auf eine feste Verpflichtung und gab den Spieler für eine Ablösesumme von 5 Millionen Pfund zurück.

Sein ehemaliger Klub Borussia Dortmund gilt derzeit als aussichtsreichster Bewerber für eine Rückkehr des Spielers. Für den Flügelstürmer, der während zweier früherer Amtszeiten insgesamt 158 Spiele für den deutschen Verein bestritt, wäre dies ein vertrautes Umfeld. Dennoch hat der Spieler erklärt, dass er bereit ist, alle realistischen Möglichkeiten zu prüfen, und in seiner Karriere ein neues Kapitel aufschlagen möchte.

Nach Angaben von GOAL.com trainiert Jadon Sancho während der laufenden Transferverhandlungen mit dem Amateurteam Flixton, um seine Fitness zu bewahren. Da die führenden Ligen Europas bereits begonnen haben oder kurz vor dem Start stehen, muss der Flügelstürmer vor dem Ende des Sommer-Transferfensters einen neuen Verein finden. Diese wichtige Entscheidung könnte entscheidend dafür sein, seine Profikarriere neu zu beleben und in die Nationalmannschaft zurückzukehren.