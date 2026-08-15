Nachdem Real Madrid in den vergangenen zwei Spielzeiten ohne große Titel geblieben ist, unternimmt die Vereinsführung auf dem Transfermarkt weitreichende Schritte, um die nationale und internationale Vormachtstellung des Teams wiederherzustellen. Nach Angaben der spanischen Medien hat der Klub seine Schatulle geöffnet und mit der Verstärkung des Kaders begonnen, um die Dominanz des FC Barcelona unter Hansi Flick zu beenden und auf das Siegerpodest zurückzukehren. Goal.com berichtet darüber.

Wie die AS berichtet, gab Real Madrid während des Sommertransferfensters insgesamt mehr als 225 Millionen Euro aus. Dieser Betrag entspricht fast 40 Prozent der gesamten Ausgaben der La-Liga-Klubs für Sommertransfers und machte die Madrilenen zum größten Käufer dieser Saison. Dass der Klub mehr als ein Drittel seiner gesamten Transferausgaben der vergangenen fünf Jahre allein in diesem Sommer tätigte, deutet auf den Beginn einer grundlegenden Umbruchphase hin.

Neue Stars und Rekordtransfers

Die von José Mourinho trainierte Mannschaft war auf dem Transfermarkt äußerst aktiv, um ihren Kader zu verstärken. Insbesondere zur Stabilisierung der Abwehr wurden mehrere namhafte Transfers getätigt:

Diomande stieß als teuerster Transfer der Vereinsgeschichte zum Kader.

Für Cucurella, der vom FC Chelsea kam, wurden 55 Millionen Euro ausgegeben.

Für den Transfer des Stürmers Espí von Levante wurden 25 Millionen Euro gezahlt.

Dumfries, der von Inter kam, wurde mit 20 Millionen Euro bewertet.

Darüber hinaus nahm die Mannschaft zwei erfahrene Spieler als ablösefreie Neuzugänge unter Vertrag. Bernardo Silva wechselte von Manchester City zu Real Madrid, während Ibrahima Konaté nach dem Auslaufen seines Vertrags beim FC Liverpool ohne Ablösesumme zu den Königlichen kam.

Die sechs vollzogenen Transfers und die gesamte Marktaktivität von fast 560 Millionen Euro deuten darauf hin, dass sich der Wettbewerb in der spanischen Liga weiter verschärfen wird. Die Hauptaufgabe von Cheftrainer José Mourinho besteht darin, die frühere Stärke des Klubs wiederherzustellen und die Dominanz des FC Barcelona zu beenden.