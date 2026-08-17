Kunstschatz im Wert von 9 Millionen Euro gefunden: Gestohlene Gemälde berühmter Künstler zurückgegeben

Berühmte Gemälde im Gesamtwert von mehr als 9 Millionen Euro, die im März aus einem Museum in Italien gestohlen wurden, sind gefunden worden. Zu den Werken gehören seltene Gemälde von Renoir, Matisse und Cézanne.

Zwei Diebe drangen in die Magnani-Rocca-Stiftung in Norditalien ein. Sie brachen eine Tür auf, nahmen die wertvollen Gemälde mit und flohen durch den Garten.

Am erstaunlichsten ist, dass der gesamte Raub nur drei Minuten dauerte.

Unter den von den Carabinieri der italienischen Einheit zum Schutz des Kulturerbes gefundenen Gemälden waren:

„Fische“ von Pierre-Auguste Renoir;

„Stillleben mit Kirschen“ von Paul Cézanne;

„Terrasse“ von Henri Matisse.

Museumsschatz zurückgegeben

Die Ermittlungsbehörden identifizierten die gestohlenen Kunstwerke und gaben sie an die Magnani-Rocca-Stiftung zurück.