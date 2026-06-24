Taliban nimmt usbekischen Aktivisten fest: Verbleib unbekannt

Berichten zufolge wurde der usbekische Kulturaktivist Mas'ud Temur in der afghanischen Provinz Badachschan festgenommen.

Lokalen Quellen zufolge wurde er am 19. Juni von den Geheimdiensten der Taliban in der Stadt Fayzabad gefasst.

Seitdem gibt es keine genauen Informationen über seinen Aufenthaltsort oder seinen Zustand.

Es wird berichtet, dass Temur in den sozialen Medien die Rechte und die Identität turksprachiger ethnischer Gruppen in Afghanistan verteidigt hat.

Zudem wird vermutet, dass er aufgrund seiner Unterstützung für Demonstranten in Herat festgenommen worden sein könnte.

Lokale Taliban-Beamte in Badachschan haben sich bislang nicht zu der Situation geäußert.