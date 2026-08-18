Im Wald gefundenes Bärenjunges wird zum „Familienkind“: Wie Stepan aufwuchs

Die Geschichte eines russischen Paares, das ein drei Monate altes verwaistes Bärenjunges im Wald fand und zu Hause großzog, sorgt im Internet erneut für großes Interesse.

Das Paar rettete das Bärenjunge, nachdem es allein und in schlechtem Gesundheitszustand im Wald gefunden worden war, und nahm es mit nach Hause. In ihrer Obhut erhielt der Bär den Namen Stepan.

Am erstaunlichsten ist, dass das Wildtier auf mehrere hundert Kilogramm heranwuchs und dabei mit der Familie unter einem Dach lebte.

Stepan auf dem Sofa und am Familientisch

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos und Fotos zeigen Stepan auf dem Sofa beim Fernsehen sowie beim gemeinsamen Essen mit seiner Familie am Tisch.

Auch nach seinem Erwachsenwerden blieb er dem Paar eng verbunden. Stepans größtes „Problem“ ist sein Appetit. Angeblich frisst er täglich Dutzende Kilogramm Futter.

Dennoch beschreibt das Paar ihn als nicht aggressiv gegenüber Menschen, sondern als sehr gehorsam und liebevoll.

Stepan trat auch in Werbespots und Videos auf und wurde in Russland als „Haustierbär“ bekannt.