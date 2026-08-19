Ein unerwartetes Wunder in 13.000 Metern Höhe: Baby an Bord eines Flugzeugs geboren

Ein gewöhnlicher Flug von Turkish Airlines auf der Strecke Konakry–Istanbul wurde unerwartet zu einem unvergesslichen Ereignis. Eine Passagierin bekam Wehen, und ihr Baby kam in 13.000 Metern Höhe an Bord des Flugzeugs zur Welt.

Als die Crew bemerkte, dass die Geburt begonnen hatte, griff sie schnell ein. Mit den verfügbaren Mitteln an Bord half sie der Passagierin, und kurz darauf wurde ein kleines Mädchen geboren.

Das Erstaunlichste daran ist, dass das Baby nicht am Boden, sondern an Bord eines Flugzeugs geboren wurde, das Tausende Meter über der Erde flog.

Berichten zufolge sprach einer der Passagiere der Neugeborenen den Adhan ins Ohr und gab ihr den Namen Kadiju. Der Mutter und dem Baby soll es gut gehen.

Ein gewöhnlicher Linienflug wurde für die Passagiere unerwartet zu einer einzigartigen Reise, bei der sie den Beginn eines neuen Lebens miterlebten.