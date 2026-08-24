Ärzte machten einen Fehler und entfernten zwei Organe der Frau

Die 35-jährige Londonerin Amber Williams lebte 15 Jahre lang mit starken Schmerzen. Sie sagt, Ärzte hätten ihre Schmerzen jahrelang als „normale Regelschmerzen“ abgetan und die wahre Ursache nicht erkannt.

Amber hatte seit ihrer ersten Periode mit 11 Jahren starke Schmerzen. Mit 14 war ihr Zustand so schlimm, dass sie regelmäßig die Schule verpasste. Ärzte sagten ihr, schmerzhafte Perioden seien normal und verschrieben ihr die Pille.

Im Jahr 2012, im Alter von 21 Jahren, suchte sie wegen starker Bauchschmerzen eine Notaufnahme auf, wo eine Blinddarmentzündung vermutet wurde. Infolgedessen wurde ihr Blinddarm entfernt. Später stellte sich heraus, dass das Organ gar nicht ernsthaft erkrankt war.

Im selben Jahr wurde bei ihr das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) diagnostiziert. Amber wurde hauptsächlich geraten, Gewicht zu verlieren, aber die Schmerzen, die sie quälten, wurden nicht behandelt.

2016 verschlechterte sich ihr Zustand weiter und sie musste etwa 12 Mal ins Krankenhaus. Ärzte vermuteten Gallensteine und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und entfernten ihre Gallenblase. Auch hier stellte sich später heraus, dass kein ernsthaftes Problem vorlag.

Im selben Jahr erlitt Amber starke Blutungen und verlor eine Schwangerschaft. Sie bezeichnete dieses Ereignis als einen wichtigen Wendepunkt in ihrem Leben.

Um 2017 stieß sie in Online-Frauengruppen auf Informationen über Endometriose. Obwohl sie Ärzten die Ergebnisse spezieller Tests zeigte, wurde die Möglichkeit einer Endometriose nicht ernst genommen.

Über die Jahre hielten die Schmerzen auch außerhalb des Menstruationszyklus an. Einige Spezialisten führten ihre Symptome auf ihre psychische Verfassung zurück und empfahlen Antidepressiva.

Im Jahr 2025, nachdem sie vier Jahre lang vergeblich versucht hatten, Kinder zu bekommen, wandten sich Amber und ihr Ehemann an Spezialisten. Endlich nahm ein Fruchtbarkeitsspezialist ihre Sorgen bezüglich Endometriose ernst und überwies sie zu weiteren Untersuchungen.

Im Juli dieses Jahres diagnostizierten Chirurgen bei Amber schließlich eine weit verbreitete Endometriose und Adenomyose. Es stellte sich heraus, dass ihre Eierstöcke an der Beckenwand festgewachsen waren.

„Als ich nach der Operation aufwachte, sagte der Arzt zu mir: ‚Sie sind nicht verrückt.‘ Ich fing einfach an zu weinen“, erzählt Amber.

Auch heute leidet sie an den ersten drei Tagen jeder Periode unter sehr starken Schmerzen und ist auf Schmerzmittel angewiesen. Die jahrelange unbehandelte Krankheit hat ihr Leben schwer beeinträchtigt: Sie kann derzeit aufgrund der Schmerzen nicht arbeiten und sorgt sich um ihre Chancen, Kinder zu bekommen.

„Es hat mein Leben zerstört. Ich weiß nicht, wie mein Leben aussehen würde, wenn man mir früher zugehört hätte“, sagte sie.

Amber rief andere Frauen dazu auf, nicht aufzuhören, nach der wahren Ursache ihrer Probleme zu suchen, wenn sie unter ungeklärten und anhaltenden Schmerzen leiden.