Auf der indonesischen Insel Borneo ist der 17-jährige Rudiyansah durch seinen Einsatz bei der Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden im „Superman“-Kostüm in den sozialen Medien berühmt geworden. Seine Bemühungen im Kampf gegen die Feuer wurden millionenfach angesehen, wie The Washington Post und AFP berichteten.

Rudiyansah lebt in der Nähe der Stadt Palangkaraya in der Provinz Zentralkalimantan. Er schloss sich einer von seinem Vater Mulyadi organisierten Freiwilligen-Feuerwehrgruppe an und hilft seit 2023 nach der Schule bei der Brandbekämpfung.

In diesem Jahr beschloss der Teenager, in seinem Lieblingshelden-Kostüm, „Superman“, gegen die Brände anzutreten. Videos, die ihn beim Kampf gegen Flammen und Rauch mit einem Feuerwehrschlauch zeigen, verbreiteten sich in den sozialen Medien rasend schnell. Rudiyansah selbst sagte, er trage das Kostüm hauptsächlich aus Spaß.

Der Mut des Teenagers erregte auch die Aufmerksamkeit des indonesischen Forstministers Raja Juli Antoni. Der Minister nannte ihn einen „Waldhelden“ und deutete an, dass Rudiyansah in Zukunft ein Waldhüter werden könnte.

Rudiyansah sagte, er sei froh, der lokalen Gemeinschaft helfen zu können. Er träumt davon, später als Waldhüter zu arbeiten, und rief andere Freiwillige und Feuerwehrleute in Indonesien dazu auf, den Kampf gegen die Brände fortzusetzen.

Seinem Vater zufolge ist die diesjährige Brandsaison die schwerste seit der Gründung der Freiwilligengruppe im Jahr 2020. Aufgrund der lang anhaltenden Dürre sind Brunnen und andere Wasserquellen, die zur Brandbekämpfung genutzt werden, ausgetrocknet.

Die Lage in Bezug auf die Brände in Indonesien hat sich ebenfalls verschärft. Regierungsdaten zufolge haben die Brände von Januar bis Juli 2026 mehr als 200.000 Hektar Land erfasst. Diese Fläche ist fast dreimal so groß wie das Stadtgebiet von Jakarta. Der durch die Brände entstandene Rauch hat sich auf die zwischen Indonesien, Malaysia und Brunei aufgeteilten Teile Borneos ausgebreitet.