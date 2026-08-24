Video von „gehängten“ Trump und Netanjahu im Iran sorgt für Kontroversen im Netz (Video)

·280·Welt
Video von „gehängten“ Trump und Netanjahu im Iran sorgt für Kontroversen im Netz (Video)

Während einer Kundgebung im Iran wurden Attrappen des US-Präsidenten Donald Trump und des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu an Galgen aufgehängt. Videos des Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Medien und lösten hitzige Diskussionen aus.

Den verbreiteten Videos zufolge wurden am 23. August auf dem Revolutionsplatz in Teheran Bilder oder Attrappen von Trump und Netanjahu aufgehängt.

Es heißt, diese Aktion sei als Symbol des politischen Protests gedacht gewesen.

In den Videos ist zu sehen, wie die Menge anti-amerikanische und anti-israelische Parolen skandiert, während die Attrappen die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich zogen. Die Aufnahmen verbreiteten sich schnell im Internet, und die Nutzer reagierten sehr unterschiedlich auf den Vorfall.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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