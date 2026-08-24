Spider-Man verwandelt Kundgebung in Minneapolis in eine Schlägerei

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Spider-Man verwandelt Kundgebung in Minneapolis in eine Schlägerei

Am 22. August ereignete sich in Minneapolis, USA, ein ungewöhnlicher Vorfall während einer Kundgebung mit Jake Lang, einem rechtsextremen Aktivisten, der für seine islamfeindlichen Äußerungen bekannt ist. Eine unbekannte Person im Spider-Man-Kostüm kletterte auf die Ladefläche des Pickups, auf dem Lang stand, und schlug mehrmals auf ihn ein. Die Identität der Person ist noch ungeklärt.

Der Vorfall geschah, nachdem Lang und sechs seiner Anhänger mit zwei Fahrzeugen vor dem Rathaus eingetroffen waren. Die Polizei von Minneapolis teilte mit, dass beide Fahrzeuge über den Gehweg auf den Bereich zugefahren seien, in dem sich Menschen versammelt hatten. Daraufhin kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Langs Anhängern und Gegendemonstranten.

Während der Ausschreitungen griff die Polizei ein. Nach dem Vorfall wurden Lang und seine sechs Begleiter sowie mehrere weitere Demonstranten festgenommen. Drei Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Jake Lang hat bereits zuvor islamfeindliche Demonstrationen in Minneapolis organisiert. Seine Auftritte stoßen in der Öffentlichkeit regelmäßig auf scharfe Kritik. Die Veranstaltung vom 22. August endete erneut in einer Schlägerei unter Beteiligung zahlreicher Gegendemonstranten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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