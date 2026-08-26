Mann, der an die Zahl 7 glaubte, wurde im Handumdrehen Millionär

·94·Welt
Mann, der an die Zahl 7 glaubte, wurde im Handumdrehen Millionär

Ein Mann aus dem US-Bundesstaat North Carolina, der jahrelang die Zahl 7 für seine Glückszahl hielt, gewann einen riesigen Lotteriepreis. Mit einem Rubbellos, das er für nur 10 Dollar kaufte, sicherte er sich den Hauptgewinn von 1 Million Dollar.

Thomas Munoz, ein Einwohner von Biscoe, sagte, er habe das Rubbellos aus einem örtlichen Geschäft namens „Triple Red 777 Jackpot“ gerade wegen seines Glaubens an die Zahl 7 gekauft. Diese Zahl hat eine besondere Bedeutung in seinem Leben, und er betrachtete die 7 schon immer als seine Lieblings- und Glückszahl.

Munoz betonte, dass diese Zahl auch mit seinem Geburtsdatum zusammenhängt. Da er am 7. Tag des Jahres 1977 geboren wurde, entwickelte er eine besondere Beziehung zur Zahl 7.

Er wartete nicht lange, nachdem er das Rubbellos gekauft hatte, und rubbelte es sofort frei. Als er das Ergebnis sah, konnte er seinen Augen kaum trauen – das Los hatte ihm den Hauptgewinn von 1 Million Dollar eingebracht.

Munoz sagte, seine Glückszahl habe ihm tatsächlich großes Glück gebracht, und erinnerte sich mit großer Begeisterung an jene Momente. Seinen Worten zufolge durchströmte ihn beim Erkennen des Gewinns pure Freude und er verspürte eine enorme Aufregung.

So hat sich die Zahl, die für Munoz jahrelang ein Glückssymbol war, die Zahl 7, auch diesmal bewährt und ihn im Handumdrehen zum Millionär gemacht.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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