Ozeantemperaturen erreichen beispielloses Niveau: Wissenschaftler besorgt

·99·Welt
Ozeantemperaturen erreichen beispielloses Niveau: Wissenschaftler besorgt

Die Weltmeere haben die höchsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht. Wissenschaftler gaben bekannt, dass die Meeresoberflächentemperatur einen neuen historischen Rekord aufgestellt hat, wie Bloomberg berichtete.

Laut Daten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus, das diese Indikatoren seit 1979 kontinuierlich überwacht, lag die durchschnittliche globale Meeresoberflächentemperatur am 22. August dieses Jahres bei 21,1 Grad. Damit wurde der bisherige Rekord gebrochen. Der vorherige Höchstwert lag bei

21,09 Grad und wurde im März 2024 verzeichnet. Das neue Ergebnis zeigt, dass die Veränderungen der Ozeantemperaturen immer ernster werden. Forscher glauben, dass das gleichzeitige Auftreten mehrerer Faktoren zu diesen hohen Temperaturen geführt hat. Insbesondere

das El-Niño-Phänomen und die jahrzehntelange, vom Menschen verursachte Erwärmung haben sich kombiniert und die Ozeantemperaturen auf ein Rekordniveau getrieben. Copernicus-Experten betonen, dass der Rekordwert im August besonders besorgniserregend ist, da die globalen Ozeantemperaturen normalerweise auf der Südhalbkugel in den Monaten

März und April ihren Höhepunkt erreichen. Daher wird ein solches Ergebnis im August von Wissenschaftlern als ernstes Warnsignal gewertet. Steigende Ozeantemperaturen können nicht nur marine Ökosysteme, sondern auch Klimaprozesse auf dem gesamten Planeten beeinflussen. Die Erwärmung des Wassers trägt zum Anstieg des Meeresspiegels bei und erhöht die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse.

Experten weisen darauf hin, dass wärmere Ozeane mehr

Wärme und Feuchtigkeit an die Atmosphäre abgeben. Dies kann zu stärkeren Stürmen, anomalen Hitzewellen und anderen extremen Wetterereignissen an Land führen. Darüber hinaus verursachen hohe Ozeantemperaturen ein weiteres wichtiges Problem: Wärmere Ozeane

absorbieren weniger Kohlendioxid. Infolgedessen könnte die Menge dieses Treibhausgases in der Atmosphäre zunehmen und den Klimawandel weiter beschleunigen.Aus diesem Grund betonen Wissenschaftler die Notwendigkeit, Temperaturveränderungen in den Ozeanen regelmäßig zu überwachen und deren Auswirkungen auf das Weltklima eingehend zu erforschen.

Shu bois olimlar okeanlardagi harorat o‘zgarishini muntazam kuzatish va uning global iqlimga ta’sirini chuqur o‘rganish zarurligini ta’kidlamoqda.

KlimawandelGlobale ErwärmungOzeanografieUmweltWissenschaft
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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