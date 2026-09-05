Sogdiana deklassiert Mashal mit 5:2 im Heimspiel

Usbekische SuperligaDie Begegnung im Rahmen des 20. Spieltags in Jizzakh bot den Fußballfans ein wahres Torspektakel. Sogdiana empfing das Team von Mashal aus Muborak im eigenen Stadion und feierte einen deutlichen und souveränen 5:2-Sieg. Ein Doppelpack von Zabihillo Urinboev sowie die starke Leistung der Leistungsträger sicherten den Jizzakh-Kickern wichtige 3 Punkte und ließen sie in der Tabelle klettern.

Offensivdruck in der ersten Halbzeit und Urinboevs Gala

Das Spiel begann mit intensivem Druck der Gastgeber ab der ersten Minute:

Blitzstart in der 4. Minute: Bereits in den Anfangsminuten traf Zabihillo Urinboev präzise ins gegnerische Tor und brachte die Jizzakh-Elf in Führung;

Ivanovic baut den Vorsprung aus: In der 33. Minute nutzte der Legionär Filip Ivanovic eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und erhöhte auf 2:0;

Doppelpack durch Urinboev: Kurz darauf, in der 40. Minute, erzielte Zabihillo Urinboev seinen zweiten Treffer des Tages und schraubte das Ergebnis auf 3:0;

Die Antwort aus Muborak: Mashal reagierte mit einem schnellen Angriff und erzielte nur eine Minute später (41. Minute) durch Mahmud Juraboev den Anschlusstreffer, sodass es mit 3:1 in die Pause ging.

Zweite Halbzeit: Doriyev, Boltaboev und die Besiegelung des Sieges

Auch nach der Pause ließ Sogdiana nicht locker:

Die Treffer von Doriyev und Boltaboev: In der 51. Minute erzielte Ljupcho Doriyev das vierte Tor, und in der 66. Minute überwand Jamshid Boltaboev den gegnerischen Torhüter erneut zum 5:1;

Murtozaevs Ergebniskosmetik: Der eingewechselte Humoyun Murtozaev erzielte in der 71. Minute das zweite Tor für Mashal und setzte damit den Schlusspunkt zum 5:2;

Kaderrotation und Spielkontrolle: Angesichts des hohen Vorsprungs wechselte das Trainerteam aus Jizzakh gegen Ende der Partie die Leistungsträger aus und gab den Ersatzspielern Einsatzzeit.

Tabellensituation: Sogdiana klettert, Mashal in tiefer Krise

Das Ergebnis dieser Partie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Positionen beider Teams:

Jizzakh-Klub auf Platz 10: Nach dem glanzvollen Sieg kommt Sogdiana nun auf 27 Punkte, konnte sich aus der Gefahrenzone entfernen und kletterte auf den 10. Tabellenplatz;

Gefährlicher Tabellenkeller für Mashal: Nach 20 Spieltagen bleibt der Klub aus Muborak mit nur 4 Punkten am Tabellenende hängen, was den Klassenerhalt in der Liga deutlich erschwert.

Glauben Sie, dass dieser 5:2-Sieg von Sogdiana ein Zeichen für das endgültige Erwachen des Teams in der Rückrunde ist? Kann Mashal aus Muborak die Kraft finden, sich in den verbleibenden Spielen aus dieser schwierigen Lage zu befreien? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!