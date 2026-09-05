Die glänzende und produktive Leistung des Kapitäns und führenden Torschützen der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, in der türkischen Süper Lig hat die Aufmerksamkeit lokaler und internationaler Fußballexperten auf sich gezogen. Ein großes Aufsehen entstand um den usbekischen Stürmer, der seine wahre Torschützenqualität unter Beweis stellt, indem er in vier aufeinanderfolgenden Spielen für Istanbul Başakşehir traf. zu Galatasaray Nach dem dramatischen Derby (2:3) gegen Galatasaray haben bekannte türkische Experten die Führung des amtierenden Meisters dazu gedrängt, Eldor Shomurodov dringend als Ersatz für den verletzten Victor Osimhen zu verpflichten.

Torfestival im Derby und Osimhens Verletzung: Wie entstand die Sensation?

Das Istanbuler Derby ging nicht nur wegen des spannenden Ergebnisses in die Geschichte ein, sondern auch wegen des Aufeinandertreffens der beiden stärksten Stürmer der Meisterschaft:

Duell der beiden Stars: In einem Spiel, das mit einem 3:2-Sieg für Galatasaray endete, erzielten sowohl Victor Osimhen als auch Eldor Shomurodov die Führungstreffer ihrer Teams;

Saisonrekord: Seit Beginn der türkischen Süper Lig ist es nur diesen beiden Stürmern – Osimhen und Shomurodov – gelungen, in allen ersten vier Spieltagen zu treffen;

Nigerianischer Star fällt aus: Während des Spiels erlitt Osimhen unerwartet eine schwere Verletzung und musste bereits in der ersten Halbzeit vom Platz;

Sorgen vor der Champions League: Die Verletzung von Osimhen, der im Visier wohlhabender europäischer und saudi-arabischer Clubs steht und bald gehen soll, hat für Galatasaray vor den schweren Spielen in der Champions League und der nationalen Meisterschaft ein unerwartetes Problem geschaffen.

„Leiht Eldor sofort aus!“: Expertenempfehlungen und Bestätigung aus der nigerianischen Presse

Nach dieser Situation hat eine große Transferdiskussion in türkischen und ausländischen Medien begonnen:

Levent Tüzemens offener Aufruf: A Spor Der führende Kommentator und Fußballexperte des Fernsehsenders A Spor, Levent Tüzemen, wandte sich an die Bosse von Galatasaray und schlug vor, den produktiven Eldor Shomurodov sofort auszuleihen, als einzigen Kandidaten, der in der Lage ist, die Lücke des nigerianischen Stars zu füllen;

Fokus der nigerianischen Presse: Diese Nachricht hat auch in Osimhens Heimat für großes Aufsehen gesorgt – die einflussreiche nigerianische Daily Post bestätigte offiziell, dass Galatasaray die Option des usbekischen Torschützen ernsthaft in Betracht zieht;

Perspektiven des Winterfensters: Gemäß den Regeln des Transfermarktes muss das Wintertransferfenster abgewartet werden, um diesen Deal abzuschließen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Grundstein für Verhandlungen bereits jetzt gelegt wird.

Statistiken, die die Türkei in Staunen versetzten: Shomurodovs unaufhaltsame Zahlen

Eldor Shomurodov hat die Anpassungsphase in der türkischen Meisterschaft hinter sich und ist bereits zu einem großen Star der Liga geworden:

Gewinner des Goldenen Schuhs: In der letzten Saison erzielte Eldor, der von der Roma ausgeliehen war, 22 Tore in 34 Spielen in der Süper Lig und wurde zusammen mit Paul Onuachu Torschützenkönig der Liga;

Der fest verpflichtete Anführer: Der Vertrag des usbekischen Spielers, der Başakşehir auf den 5. Tabellenplatz führte, wurde im Sommer fest übernommen, und er startete stark in die neue Saison mit 4 Toren in 4 Spielen;

Hohe Ablösesumme: Obwohl Trabzonspor sowie Clubs aus Saudi-Arabien und Russland ernsthaftes Interesse am usbekischen Stürmer zeigten, scheiterten die Deals aufgrund der hohen von Başakşehir geforderten Ablösesumme.

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov zu einem europäischen Giganten wie Galatasaray wechseln und den verletzten Victor Osimhen vollständig ersetzen kann? Wird Başakşehir seinen Anführer an den direkten Stadtrivalen abgeben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!