Kampfbetontes Remis in Kokand: Kokand-1912 und Dinamo trennen sich 1:1

·7·Sport
Kampfbetontes Remis in Kokand: Kokand-1912 und Dinamo trennen sich 1:1

Usbekische SuperligaIm Rahmen des 20. Spieltags der Usbekischen Superliga empfing Kokand-1912 den Verein Dinamo aus Samarkand. Das Duell zwischen den Gastgebern, die sich aus der Gefahrenzone befreien wollten, und den Gästen, die ihren Platz in den Top Ten festigen wollten, war hart umkämpft und endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Nimelis Treffer und Radayevs schnelle Antwort: Die Dramatik des Spiels

Das Schicksal der Begegnung entschied sich vor allem durch gefährliche Angriffe um die Halbzeitpause herum:

  • Tor vor der Pause: In der 43. Minute zahlte sich der Druck der Gastgeber aus: Eine Flanke von Egor Kondratyuk verwertete der ausländische Stürmer Silvanus Nimeli präzise zur Führung für Kokand.

  • Radayevs Ausgleich: Die Führung hielt nicht lange. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 51. Minute, glich Artyom Radayev nach einem Zuspiel von Dinamo-Mittelfeldspieler Tigran Avanesyan aus.

  • Intensiver Kampf auf dem Platz: Die Härte des Spiels spiegelte sich in den Verwarnungen wider – in der ersten Halbzeit sahen die Samarkander Marko Stanojevic (12.) und Jasur Haydarov (35.) die Gelbe Karte.

Taktische Wechsel und wichtige Punkte

In der zweiten Halbzeit nahmen beide Trainerstäbe mehrere Wechsel vor, um den Siegtreffer zu erzwingen:

  • Umfangreiche Auswechslungen: Dinamo vollzog in der 66. Minute einen Dreifachwechsel (Khaydarevich, Khudayberdiyev, Abdullayev) und brachte kurz vor Schluss die erfahrenen Farhod Nasimov und Abdusalomov. Auch die Gastgeber versuchten durch die Einwechslungen von Kondratyuk, Khasanov, Nimeli und Akramov den Druck zu erhöhen.

  • Dinamo festigt den 9. Platz: Durch dieses Unentschieden kommt das Team aus Samarkand auf 27 Punkte und bleibt auf dem 9. Tabellenplatz.

  • Kokand-1912 klettert auf Platz 13: Der wichtige Punktgewinn ermöglichte es Kokand, das Punktekonto auf 20 zu erhöhen und auf den 13. Tabellenplatz zu klettern.

Was meinen Sie: Für welches Team war dieses 1:1-Unentschieden wertvoller – für Kokand-1912, das den Heimsieg aus der Hand gab, oder für Dinamo, das einen Punkt von einer schwierigen Auswärtsfahrt mitnimmt? Wie bewerten Sie die Chancen dieser Teams im Saisonfinale der Superliga? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sogdiana deklassiert Mashal mit 5:2 im HeimspielSogdiana deklassiert Mashal mit 5:2 im HeimspielHeute, 20:38Athletic Bilbao und Atlético Madrid treffen am 4. Spieltag der La Liga aufeinanderAthletic Bilbao und Atlético Madrid treffen am 4. Spieltag der La Liga aufeinanderHeute, 18:54Mourinho wirft Real Betis Spielern offene Simulation vor – ein Duell der SchlitzohrigkeitMourinho wirft Real Betis Spielern offene Simulation vor – ein Duell der SchlitzohrigkeitHeute, 18:51Barcelona-Trainer spricht über die Niederlage von Real Madrid gegen BetisBarcelona-Trainer spricht über die Niederlage von Real Madrid gegen BetisHeute, 18:47Husanov steht in der Startelf von Manchester City gegen CoventryHusanov steht in der Startelf von Manchester City gegen CoventryHeute, 18:37Lamine Yamal in den Kapitänsrat des FC Barcelona aufgenommenLamine Yamal in den Kapitänsrat des FC Barcelona aufgenommenHeute, 15:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)