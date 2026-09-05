Kampfbetontes Remis in Kokand: Kokand-1912 und Dinamo trennen sich 1:1

Usbekische SuperligaIm Rahmen des 20. Spieltags der Usbekischen Superliga empfing Kokand-1912 den Verein Dinamo aus Samarkand. Das Duell zwischen den Gastgebern, die sich aus der Gefahrenzone befreien wollten, und den Gästen, die ihren Platz in den Top Ten festigen wollten, war hart umkämpft und endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Nimelis Treffer und Radayevs schnelle Antwort: Die Dramatik des Spiels

Das Schicksal der Begegnung entschied sich vor allem durch gefährliche Angriffe um die Halbzeitpause herum:

Tor vor der Pause: In der 43. Minute zahlte sich der Druck der Gastgeber aus: Eine Flanke von Egor Kondratyuk verwertete der ausländische Stürmer Silvanus Nimeli präzise zur Führung für Kokand.

Radayevs Ausgleich: Die Führung hielt nicht lange. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 51. Minute, glich Artyom Radayev nach einem Zuspiel von Dinamo-Mittelfeldspieler Tigran Avanesyan aus.

Intensiver Kampf auf dem Platz: Die Härte des Spiels spiegelte sich in den Verwarnungen wider – in der ersten Halbzeit sahen die Samarkander Marko Stanojevic (12.) und Jasur Haydarov (35.) die Gelbe Karte.

Taktische Wechsel und wichtige Punkte

In der zweiten Halbzeit nahmen beide Trainerstäbe mehrere Wechsel vor, um den Siegtreffer zu erzwingen:

Umfangreiche Auswechslungen: Dinamo vollzog in der 66. Minute einen Dreifachwechsel (Khaydarevich, Khudayberdiyev, Abdullayev) und brachte kurz vor Schluss die erfahrenen Farhod Nasimov und Abdusalomov. Auch die Gastgeber versuchten durch die Einwechslungen von Kondratyuk, Khasanov, Nimeli und Akramov den Druck zu erhöhen.

Dinamo festigt den 9. Platz: Durch dieses Unentschieden kommt das Team aus Samarkand auf 27 Punkte und bleibt auf dem 9. Tabellenplatz.

Kokand-1912 klettert auf Platz 13: Der wichtige Punktgewinn ermöglichte es Kokand, das Punktekonto auf 20 zu erhöhen und auf den 13. Tabellenplatz zu klettern.

Was meinen Sie: Für welches Team war dieses 1:1-Unentschieden wertvoller – für Kokand-1912, das den Heimsieg aus der Hand gab, oder für Dinamo, das einen Punkt von einer schwierigen Auswärtsfahrt mitnimmt? Wie bewerten Sie die Chancen dieser Teams im Saisonfinale der Superliga? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!