Die geopolitische Spannung im pazifischen Raum hat erneut ihren Höhepunkt erreicht. Nordkorea führte am Samstag einen weiteren Raketentest durch und versetzte die Staaten der Region sowie die militärischen Systeme jenseits des Ozeans in Alarmbereitschaft. Der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte registrierte offiziell, dass die DVRK eine weitere Rakete in Richtung des Japanischen Meeres (Ostmeer) abgefeuert hat. Vor dem Hintergrund dieses unerwarteten Vorstoßes aus Pjöngjang gab das US-Indopazifik-Kommando (USINDOPACOM/USPACOM) umgehend eine Sonderserklärung ab, in der es hieß, man beobachte die Lage genau und führe dringende Konsultationen mit Verbündeten durch. Welche Art von Waffe hat die Armee von Kim Jong Un getestet, stellt sie eine direkte Bedrohung für Washington und Seoul dar und welche militärisch-politische Antwort bereitet das Weiße Haus auf diesen Test vor?

«Wir haben den Test beobachtet»: Die offizielle Position des Pentagons und des US-Kommandos

US-Militärkreise überwachten die Flugbahn der von Nordkorea abgefeuerten Waffe in Echtzeit:

«Wir sind über den jüngsten Start informiert»: In einer Erklärung des US-Indopazifik-Kommandos heißt es: «Wir sind über den kürzlich erfolgten Raketenstart informiert. Wir führen enge Konsultationen mit unseren Verbündeten und Partnern», so die Bestätigung der Lage;

Keine direkte Bedrohung: Nach vorläufigen Schlussfolgerungen amerikanischer Militäranalysten stellt dieser Test keine direkte oder unmittelbare Bedrohung für US-Personal, das Staatsgebiet oder Verbündete in der Region dar;

Ein absoluter Schutzschild für Verbündete: In der Erklärung des Pentagons wurde erneut nachdrücklich bekräftigt, dass Washington an seinen Verpflichtungen zur Wahrung der Unversehrtheit seines Territoriums und zum Schutz seiner Verbündeten wie Südkorea und Japan festhält.

Flug in Richtung Japanisches Meer: Seoul schlägt Alarm

Südkoreanische Verteidigungsbehörden veröffentlichten Informationen zu den Aktivitäten Pjöngjangs am Samstag:

Richtung Ostmeer: Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs wurde das abgeschossene Projektil in Richtung der Gewässer des Japanischen Meeres gelenkt;

Hohe Gefechtsbereitschaft: Die gemeinsamen Geheimdienstsysteme von Südkorea und den USA setzen ihre analytischen Arbeiten fort, um die Reichweite, die maximale Höhe und den genauen Typ der Rakete (ballistisch oder Marschflugkörper) zu bestimmen;

Wachsamkeit an der Grenze: Seoul hat die Grenzüberwachung und die Radarstationen auf den höchsten Überwachungsmodus umgestellt.

Was bezweckt Pjöngjang? Eine neue Druckwelle in der Region

Die aufeinanderfolgenden Raketentests der DVRK werden von internationalen Analysten mit mehreren strategischen Zielen erklärt:

Verbesserung militärischer Technologien: Nordkorea setzt die rasante Erprobung seines Raketenarsenals fort, einschließlich Feststoffraketen und manövrierfähiger Sprengköpfe;

Druck auf die USA und ihre Verbündeten: Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheiten und des Wahlkampfs in Washington versucht die Regierung von Kim Jong Un, ihren Status als Nuklear- und Raketenmacht als Position der Stärke zu demonstrieren;

Antwort auf gemeinsame Übungen: Pjöngjang wertet die Militärübungen, die die USA, Südkorea und Japan in der Region abhalten, als offene Drohung und reagiert darauf mit einer «Machtdemonstration».

Der Raketenflug Nordkoreas am Samstag hat erneut bewiesen, wie fragil das militärische Gleichgewicht im pazifischen Raum ist. Obwohl die USA derzeit erklären, es bestehe keine direkte Bedrohung, wird das Verteidigungsbündnis zwischen Washington, Seoul und Tokio zweifellos seine schnellen Gegenmaßnahmen verstärken.

Glauben Sie, dass die unaufhörlichen Raketentests der DVRK zu einem neuen großen bewaffneten Konflikt in der Region führen könnten, oder ist dies lediglich eine politische Machtdemonstration vor den Verhandlungen? Sind die USA und ihre Verbündeten in der Lage, das Raketenprogramm Pjöngjangs zu stoppen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese alarmierende Analyse aus Fernost mit all Ihren Freunden!