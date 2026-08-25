Kasachstans Präsident Tokajew kritisiert das Umarmen oder Küssen von Männern zur Begrüßung

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Kasachstans Präsident Tokajew kritisiert das Umarmen oder Küssen von Männern zur Begrüßung

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat sich zum Umarmen oder Küssen von Männern bei der Begrüßung geäußert. Der Präsident erklärte, dass eine solche Begrüßung Kasachstanstraditionellen Bräuchen nicht entspricht.

Tokajew äußerte sich dazu in einem Gespräch mit Journalisten, nachdem er bei der Kurultai-Wahl in Astana seine Stimme abgegeben hatte.

Er betonte, dass es für Männer ausreiche, sich bei der Begrüßung fest die Hand zu schütteln.

„Männer sollten sich die Hand geben und fest zudrücken. Alles darüber hinaus ist unnötig“, sagte Tokajew. Der kasachische Präsident äußerte insbesondere Einwände gegen das Umarmen unter Militärangehörigen und Generälen.

Seiner Meinung nach passen solche Situationen nicht zur traditionellen Begrüßungskultur des Landes. Die Aussage des Präsidenten dürfte in den sozialen Medien für unterschiedliche Reaktionen sorgen, da das Umarmen von Männern in einigen Gesellschaften als normal gilt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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