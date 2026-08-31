Kindergarten-Buchhalterin in Westkasachstan erhöht eigenes Gehalt um 30 Millionen Tenge

·7·Welt
Kindergarten-Buchhalterin in Westkasachstan erhöht eigenes Gehalt um 30 Millionen Tenge

Eine Buchhalterin eines Kindergartens im Bezirk Syrym in der Region Westkasachstan steht im Verdacht, Haushaltsgelder veruntreut zu haben. Über fünf Jahre hinweg überwies sie mehr als 30 Millionen Tenge (fast 65.000 Dollar) zusätzlich zu ihrem regulären Gehalt auf ihre eigenen Bankkonten.

Dies teilte die Staatsanwaltschaft der Region Westkasachstan mit.

Während einer Prüfung durch die Staatsanwaltschaft wurde festgestellt, dass die Buchhalterin ihr Gehalt über mehrere Jahre hinweg unbegründet erhöht und die zusätzlichen Beträge auf ihre persönlichen Bankkonten umgeleitet hatte.

Aufgrund dieses Vorfalls hat die Bezirksstaatsanwaltschaft eine Voruntersuchung gemäß Artikel 189, Teil 4, Absatz 2 des Strafgesetzbuches von Kasachstan (Veruntreuung in besonders großem Umfang) eingeleitet. Der Fall wurde anschließend zur weiteren Bearbeitung an das Departement für wirtschaftliche Ermittlungen der Region Westkasachstan übergeben.

Derzeit laufen die Ermittlungen zu dem Strafverfahren.

Nach kasachischem Recht drohen einer für schuldig befundenen Person gemäß diesem Artikel bis zu 12 Jahre Haft, verbunden mit der Einziehung von Vermögenswerten sowie einem Verbot, bestimmte Ämter auszuüben oder bestimmte Tätigkeiten auszuüben.

KasachstanVeruntreuungKriminalitätBildungFinanzen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

USA greifen iranische Insel Larak an: Eine neue Bedrohung entsteht (video)USA greifen iranische Insel Larak an: Eine neue Bedrohung entsteht (video)Heute, 10:45Das «Mekka»-Abkommen: Wichtiges Treffen beginnt in IstanbulDas «Mekka»-Abkommen: Wichtiges Treffen beginnt in IstanbulHeute, 10:18Menschen, die mit leblosen Gegenständen verheiratet sind: Eine Geschichte seltsamer „Ehen“ (Fotos)Menschen, die mit leblosen Gegenständen verheiratet sind: Eine Geschichte seltsamer „Ehen“ (Fotos)Heute, 05:567 Touristen in Schweden geraten auf Rolltreppe in unerwartete Situation (Video)7 Touristen in Schweden geraten auf Rolltreppe in unerwartete Situation (Video)Heute, 04:21Wann könnte ein Treffen zwischen Putin, Trump und Selenskyj stattfinden? Die einzige Bedingung wurde bekannt gegebenWann könnte ein Treffen zwischen Putin, Trump und Selenskyj stattfinden? Die einzige Bedingung wurde bekannt gegebenGestern, 23:04USA lehnen Plan Saudi-Arabiens gegen die Huthi abUSA lehnen Plan Saudi-Arabiens gegen die Huthi abGestern, 22:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung