Eine neue Runde von Gesprächen zwischen Russland und den USA über eine Beilegung des Ukraine-Konflikts wird erwartet. In einem Interview mit Iswestija erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass Moskau bereit sei, konstruktive Initiativen aus Washington zu prüfen. Doch welche konkreten Bedingungen stellt der Kreml für den Dialog, und was wird bei vertraulichen Treffen hinter den Kulissen besprochen?

„Maximalistische Forderungen sind sinnlos“: Sacharowas Erklärung

Als die Vertreterin des russischen Außenministeriums auf die von US-Außenminister Marco Rubio erwähnten „neuen Ideen“ einging, betonte sie, dass jeder Plan die tatsächliche Lage an der Front berücksichtigen müsse:

„Wir beobachten die Position Washingtons zur Ukraine aufmerksam. Außenminister Marco Rubio sagte, dass bei den Verhandlungen neue Ideen erforderlich seien – wir sind bereit, konstruktive Initiativen anzuhören. Jede Option muss jedoch die nationalen Interessen Russlands berücksichtigen. Es hat keinen Sinn, die maximalistischen Forderungen Kiews und seiner europäischen Unterstützer zu erörtern, die nicht die Realitäten vor Ort widerspiegeln“, sagte Maria Sacharowa.

Stand der russisch-amerikanischen Gespräche und Friedensinitiativen

Bereich / Seite Position und zentrale Fakten Russisches Außenministerium (Sacharowa) Bereit für konstruktive Vorschläge, doch die „Realitäten vor Ort“ und Russlands Interessen sind die zentralen Bedingungen Dialog hinter den Kulissen Regelmäßige vertrauliche Treffen zu bilateralen „Reizthemen“ finden im Rahmen einer „Übereinkunft unter Gentlemen“ statt Position der USA (Rubio / Trump) Bei den Verhandlungen sind neue Ideen nötig; Trump erklärte, der Frieden sei „näher als erwartet“ Ukraine (Selenskyj) Gab bekannt, dass den USA ein neues Vorschlagspaket vorgelegt worden sei, und dankte Trumps Team Plan einer „Luft-Waffenruhe“ Die Idee, Angriffe aus der Luft einzustellen (Reuters); der Kreml bestätigte dies ohne offizielle Dokumente nicht

Geheime Treffen im „Schweigemodus“

Maria Sacharowa bestätigte, dass seit Februar vergangenen Jahres regelmäßig vertrauliche Treffen zwischen Russland und den USA zur Beseitigung von Hindernissen in den bilateralen Beziehungen stattfinden:

„Auf Grundlage einer bilateralen Vereinbarung kündigen wir Treffen zu den ‚Reizthemen‘ offiziell nicht an, weil es wichtig ist, den Dialog vollständig im ‚Schweigemodus‘ zu führen. Die Termine für die weiteren Gespräche werden derzeit ausgearbeitet.“

Selenskyjs neue Vorschläge und die „Luft-Waffenruhe“

Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj CNNin einem Interview mitgeteilt, dass Washington neue Vorschläge für eine friedliche Beilegung des Konflikts vorgelegt worden seien. Reuters zufolge gehört zu den diskutierten Plänen auch eine „Luft-Waffenruhe“, die eine Einstellung von Luft- und Raketenangriffen durch beide Seiten vorsieht.

Die russische Seite, darunter Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow, betont jedoch, dass ein dauerhafter Frieden schwierig bleiben werde, solange die eigentlichen Ursachen des Konflikts nicht gelöst sind – insbesondere solange die Ukraine ihren NATO-Beitritt anstrebt und europäische Staaten Vereinbarungen behindern.

Glauben Sie, dass die mit US-Vermittlung vorgeschlagenen neuen Pläne und die „Luft-Waffenruhe“ den Krieg in den kommenden Monaten beenden können, oder werden die Forderungen der Seiten eine Einigung verhindern?

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