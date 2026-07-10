Gericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger Haft

In Deutschland wurde ein Arzt, der für den Tod von 15 Patienten verantwortlich gemacht wurde, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ermittlungen zufolge verabreichte er den Patienten ohne deren Zustimmung Mischungen verschiedener Medikamente und führte so ihren Tod herbei.

Ein Berliner Gericht befand den 41-jährigen Arzt für schuldig, zwischen September 2021 und Juli 2024 vorsätzlich 12 Frauen und 3 Männer getötet zu haben. Gemäß deutschem Recht wurde die vollständige Identität des Angeklagten nicht veröffentlicht.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass der Arzt die Patienten zu Hause aufsuchte und ihnen ohne deren Zustimmung lebensgefährliche Medikamente verabreichte. Gutachten bestätigten, dass diese Präparate zum Tod der Opfer führten.

Die Opfer waren zwischen 25 und 94 Jahre alt. Vor Gericht wurde bekannt, dass sie zwar an schweren Krankheiten litten, jedoch bei keinem von ihnen ein baldiger Tod zu erwarten war.

In den Ermittlungsakten wird zudem vermerkt, dass der Arzt in einigen Fällen versuchte, die Wohnungen der Patienten in Brand zu setzen, um Spuren seiner Taten zu verwischen. Insbesondere im Juli 2024 stand er im Verdacht, am selben Tag den Tod eines 75-jährigen Mannes und einer 76-jährigen Frau verursacht zu haben.

Nachdem der Arzt während des Prozesses lange geschwiegen hatte, räumte er später einige Vorwürfe ein. Er behauptete, er habe geglaubt, die Patienten von ihrem „Leiden zu erlösen“. Gleichzeitig entschuldigte er sich bei den Angehörigen der Opfer für seine Taten.

Die Strafverfolgungsbehörden schließen nicht aus, dass er in weitere Todesfälle verwickelt sein könnte. Derzeit laufen Ermittlungen zu 76 weiteren Fällen. Sollten sich diese Verdachtsmomente bestätigen, könnte dieser Fall als einer der größten Serienmorde in der deutschen Geschichte in die Annalen eingehen.

Laut Gerichtsurteil muss der Arzt eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Zudem wurde ihm die Ausübung des ärztlichen Berufs lebenslang untersagt.