Gericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger Haft

·43·Welt
Gericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger Haft

In Deutschland wurde ein Arzt, der für den Tod von 15 Patienten verantwortlich gemacht wurde, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ermittlungen zufolge verabreichte er den Patienten ohne deren Zustimmung Mischungen verschiedener Medikamente und führte so ihren Tod herbei.

Ein Berliner Gericht befand den 41-jährigen Arzt für schuldig, zwischen September 2021 und Juli 2024 vorsätzlich 12 Frauen und 3 Männer getötet zu haben. Gemäß deutschem Recht wurde die vollständige Identität des Angeklagten nicht veröffentlicht.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass der Arzt die Patienten zu Hause aufsuchte und ihnen ohne deren Zustimmung lebensgefährliche Medikamente verabreichte. Gutachten bestätigten, dass diese Präparate zum Tod der Opfer führten.

Die Opfer waren zwischen 25 und 94 Jahre alt. Vor Gericht wurde bekannt, dass sie zwar an schweren Krankheiten litten, jedoch bei keinem von ihnen ein baldiger Tod zu erwarten war.

In den Ermittlungsakten wird zudem vermerkt, dass der Arzt in einigen Fällen versuchte, die Wohnungen der Patienten in Brand zu setzen, um Spuren seiner Taten zu verwischen. Insbesondere im Juli 2024 stand er im Verdacht, am selben Tag den Tod eines 75-jährigen Mannes und einer 76-jährigen Frau verursacht zu haben.

Nachdem der Arzt während des Prozesses lange geschwiegen hatte, räumte er später einige Vorwürfe ein. Er behauptete, er habe geglaubt, die Patienten von ihrem „Leiden zu erlösen“. Gleichzeitig entschuldigte er sich bei den Angehörigen der Opfer für seine Taten.

Die Strafverfolgungsbehörden schließen nicht aus, dass er in weitere Todesfälle verwickelt sein könnte. Derzeit laufen Ermittlungen zu 76 weiteren Fällen. Sollten sich diese Verdachtsmomente bestätigen, könnte dieser Fall als einer der größten Serienmorde in der deutschen Geschichte in die Annalen eingehen.

Laut Gerichtsurteil muss der Arzt eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Zudem wurde ihm die Ausübung des ärztlichen Berufs lebenslang untersagt.

DeutschlandVerbrechenGerichtMedizinJustiz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagtUsbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagtHeute, 17:03China erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer RaketeChina erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer RaketeHeute, 16:45F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)Heute, 15:26Frau, die um ihr Handy kämpfte, wird zum Helden in den sozialen Medien (Video)Frau, die um ihr Handy kämpfte, wird zum Helden in den sozialen Medien (Video)Heute, 14:51Niederlage Marokkos löst Unruhen in London und Paris ausNiederlage Marokkos löst Unruhen in London und Paris ausHeute, 14:28Rekord aufgestellt: Treppensteigen mit dem KopfRekord aufgestellt: Treppensteigen mit dem KopfHeute, 14:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter