USA sichern Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus

Das US-Militär hat in den letzten drei Wochen trotz einer iranischen Blockade Berichten zufolge die sichere Durchfahrt von fast 70 Schiffen durch die Straße von Hormus unterstützt. Dies berichtete die New York Times unter Berufung auf Quellen.

Informationen zufolge hat das US-Zentralkommando die Passage von Handelsschiffen durch die strategisch wichtige Wasserstraße erleichtert. Einige Schiffe schalteten vor der Einfahrt in die Meerenge ihre Transponder aus, um ihre Sichtbarkeit zu verringern.

In einigen Fällen wurden die Routen der Schiffe durch Gebiete festgelegt, die weiter von der iranischen Küste entfernt liegen. Diese Maßnahmen wurden ergriffen, um das Risiko zu minimieren und den Frachtverkehr aufrechtzuerhalten.

Die NYT merkt an, dass die Lage in der Region aufgrund mangelnder Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran weiterhin angespannt bleibt. Die Durchfahrt durch die Straße von Hormus bleibt für Handelsschiffe gefährlich.